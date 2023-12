Old Pension: जुन्या पेन्शनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा; सरकारी कर्मचारी संप मागे घेणार?

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. तसेच नागपुरमध्ये अधिवेशन सुरु असलेल्या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही पुकारलं आहे.

यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन दिलं आहे. यामध्ये त्यांनी एक मोठी घोषणाही केली, त्यामुळं आता हे कर्मचारी आपलं आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे. (Old Pension CM Eknath Shinde made big announcement Vidhan Sabha regarding old pension)