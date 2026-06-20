Government Land: भाडेपट्ट्यावरील जमिनींवर ‘शासन’ कब्जेदार! शासकीय जमिनींवर मालकी सांगणाऱ्यांना राज्य सरकारचा दणका

मुंबई : राज्यात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या शासकीय जमिनींवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे आणि व्यक्तींना राज्य सरकारने दणका दिला आहे. अशा सर्व जमिनींच्या सातबारा उतारा किंवा अधिकार अभिलेखात (प्रॉपर्टी कार्ड) ‘कब्जेदार’म्हणून आता केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ अशीच नोंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. .शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा रीतसर नोंदी न घेतल्याने, मूळ कब्जेदार रकान्यात शासनाच्या नावाऐवजी थेट भाडेपट्टाधारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.या चुकीच्या नोंदींमुळे अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या असल्याचे गृहीत धरून गैरव्यवहार करत होते, ज्यातून मोठे न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आहेत. हा प्रकार मोडून काढण्यासाठी सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता मूळ कब्जेदार म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हेच नाव राहील, तर भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि अटी-शर्तींची नोंद केवळ ‘इतर अधिकार’ या रकान्यात केली जाईल..संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिन्यांत ही मोहीम राबवून सर्व अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कडक आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मुंबई शहरातील मोक्याच्या शासकीय जमिनींच्या हस्तांतर निर्बंधांबाबतच्या नोंदीही तत्काळ घेण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी जमिनी हडप करणाऱ्यांना आणि त्यावर खासगी मालकी हक्क सांगणाऱ्यांना चाप बसणार आहे..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.