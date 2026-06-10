ST Bus: एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणार? निधी देण्यास सरकारचा नकार, नेमकं कारण काय?

मुंबई : महाराष्ट्र एसटी महामंडळाला शासनाच्या अर्थ खात्याने मोठा धक्का दिला आहे. आतापर्यंत आर्थिक तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला राज्य शासनाकडून निधी दिला जात होता. परंतु आता हा निधी शासनाकडून दिला जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी याचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर पडण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने एसटी महामंडळाला निधी देण्यास नकार दिला आहे. याबाबत अर्थ खात्याने पात्र जारी करत 'सरकारकडून मदत मिळणार नसून, स्वत: आपला निधी उभारावा' असे म्हटले आहे. यामुळे एसटी महामंडळाच्या ९० हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणार असून, सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे..Mumbai News: महामुंबईतील कोंडी फुटणार! भुयारी मार्ग, मेट्रोसाठी २२ हजार कोटी मंजूर; नवी मुंबईत होणार विस्तार.कारण काय?राज्य सरकारकडे ४०८ कोटी रुपये थकीत असल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. विविध योजनांमुळे ताण, वेतन, निवृत्त वेतन आणि वेगवेगळ्या योजनांवर मोठा खर्च होत आहे. यामुळे एसटी महामंडळाला निधी देण्यास सरकारने नकार दिला आहे..ज्यामध्ये थकीत निधी देण्यास वित्त विभागाने नकार दिला असून एसटी महामंडळाने शासनाच्या निधीवर अवलंबून राहू नये, अशा सूचना वित्त विभागाने सांगितले आहे. तथापि, एसटी महामंडळाला राज्य सरकारकडे थकीत असलेला निधी मिळाला नाही, तर एसटी महामंडळ संकटात सापडू शकते. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार यामुळे रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..White Line Controversy: घाटकोपरमधील अनेक सोसायटीत पांढऱ्या पट्ट्या, नवा व्हिडीओ समोर; मनसेनं दिला इशारा.एसटी महामंडळासमोर बिकट प्रश्नपेट्रोल डिझेल दरवाढ आणि आधीपासूनच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळासमोर बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढ झाल्यानंतरही तिकीट दरवाढ करण्यात आलेली नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तिकीट दरवाढ सध्या केली जाणार नसल्याचे सांगितले होते. एसटी महामंडळाला कोट्यवधींचं नुकसान यामुळे होत आहे. यातच आता राज्य सरकारने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवल्यानं एसटी महामंडळासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.