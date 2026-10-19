Ladki Bahin Yojana 2026 : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पुढच्या आठवड्यात जमा होणार 1500 रुपये? दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे 3000 रुपये मिळणार? महत्त्वाची अपडेट समोर...

Ladki Bahin Yojana latest update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana latest news) आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा अर्ध्याहून अधिक कालावधी उलटला, तरीही १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे सप्टेंबरचा हप्ता नेमका कधी मिळणार, याबाबत महिलांमध्ये उत्सुकता आहे. .दरम्यान, पुढील आठवड्यात महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..पुढील आठवड्यात खात्यात १५०० जमा होणार?लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. २५ ऑक्टोबरनंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच, दसऱ्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हप्त्याच्या वितरणाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार? पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची संभाव्य तारीख समोर; 'या' महिन्यात खात्यात येणार पैसे, घरबसल्या असे तपासा स्टेटस.मात्र, शासनाकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसल्याने महिलांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे हप्ता जमा होण्याच्या संभाव्य तारखांबाबतच्या चर्चांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे..मागील हप्त्यांचे वितरण कधी झाले?गेल्या काही महिन्यांत लाडकी बहीण योजनेचा सन्मान निधी महिन्याच्या अखेरीस वितरित करण्यात आला होता. जुलै महिन्याचा हप्ता २८ ऑगस्ट रोजी जमा झाला होता, तर ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया २७ सप्टेंबरनंतर सुरू झाली होती..मागील हप्त्यांच्या वितरणाचा कालावधी लक्षात घेता, सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, प्रत्यक्ष पैसे कधी जमा होतील, हे शासनाच्या अधिकृत निर्णयावर अवलंबून असेल..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे ३००० मिळणार?सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता ऑक्टोबरअखेरीस वितरित झाला नाही, तर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये एकत्र खात्यात जमा होणार का, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र, दोन महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी ३,००० रुपये मिळतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. याबाबत शासनाकडून स्पष्टता येईपर्यंत लाभार्थी महिलांनी अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे..लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून बँक खात्यात दिला जातो. दरम्यान, लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे काही महिलांच्या लाभावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण आहे का, बँक खाते योग्यरीत्या जोडलेले आहे का आणि खात्यात पैसे जमा झाले आहेत का, याची तपासणी करावी.महत्त्वाचे : सप्टेंबर महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता, पुढील आठवड्यातील संभाव्य वितरण आणि दिवाळीपूर्वी ३,००० रुपये मिळण्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या सूचनांनंतरच हप्त्याची निश्चित तारीख स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.