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Ladki Bahin Yojana 2026 : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पुढच्या आठवड्यात जमा होणार 1500 रुपये? दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे 3000 रुपये मिळणार? महत्त्वाची अपडेट समोर...

Ladki Bahin Yojana September Installment Date Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर हप्त्याची प्रतीक्षा कायम आहे. पुढील आठवड्यात ₹१५०० जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2026

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Ladki Bahin Yojana latest update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana latest news) आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा अर्ध्याहून अधिक कालावधी उलटला, तरीही १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे सप्टेंबरचा हप्ता नेमका कधी मिळणार, याबाबत महिलांमध्ये उत्सुकता आहे.

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