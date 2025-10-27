Ladki Bahin Yojana : ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट; लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार 1500 रुपये, कधी जाणून घ्या?

येत्या आठ दिवसांत लाडकी बहीण योजनेचा ₹१५०० हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे.निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केवायसी प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवली आहे.आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लाभार्थी महिलांना हप्ता मिळेल अशी शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळण्याची आतुरता लागली आहे. ऑक्टोबर महिना संपण्यास काहीच दिवस बाकी असतानाही अनेकांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले (Government Women Scheme) नाहीत. मात्र, लवकरच या योजनेचा हप्ता मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महिलांच्या खात्यात ₹१५०० इतकी आर्थिक मदत जमा होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी संबंधित विभागाकडून लवकरच त्याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची अपेक्षा आहे..दरम्यान, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देणे शक्य नसते. त्यामुळेच लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबर हप्ता पुढील आठ दिवसांतच लाभार्थींच्या खात्यात जमा केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..'महागठबंधन'मध्ये मुकेश साहनींना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यामागं नेमकं कारण काय? काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाला वगळून साहनींवर का विश्वास ठेवला?.लाडकी बहीण योजनेत केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. काही दिवसांनंतर पुन्हा केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, त्या अनुषंगाने महिलांना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास वेळ दिला जाणार आहे..यामुळे, येत्या आठ दिवसांत महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. अधिकृत घोषणा कधी होते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..FAQs :प्र.१: लाडकी बहीण योजनेचा ऑक्टोबर हप्ता कधी मिळणार?उत्तर : येत्या आठ दिवसांत म्हणजेच नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ₹१५०० जमा होण्याची शक्यता आहे.प्र.२: केवायसी प्रक्रिया सुरु आहे का?उत्तर : सध्या ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून लवकरच पुन्हा सुरु होईल.प्र.३: आचारसंहिता लागू झाल्यावर पैसे मिळतील का?उत्तर : आचारसंहिता लागू झाल्यावर आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, त्यामुळे पैसे त्याआधीच जमा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.