महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट; लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार 1500 रुपये, कधी जाणून घ्या?

Latest Update on Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना येत्या आठ दिवसांत ₹१५०० चा हप्ता मिळणार आहे. निवडणुकीपूर्वी पैसे जमा होण्याची शक्यता असून केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित आहे.
Ladki Bahin Yojana Updates

Ladki Bahin Yojana Updates

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on
Summary

  1. येत्या आठ दिवसांत लाडकी बहीण योजनेचा ₹१५०० हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे.

  2. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केवायसी प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवली आहे.

  3. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लाभार्थी महिलांना हप्ता मिळेल अशी शक्यता आहे.

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळण्याची आतुरता लागली आहे. ऑक्टोबर महिना संपण्यास काहीच दिवस बाकी असतानाही अनेकांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले (Government Women Scheme) नाहीत. मात्र, लवकरच या योजनेचा हप्ता मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
money
Maharashtra Government
Government scheme
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com