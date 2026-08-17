Government Schools in Maharashtra: सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट; अभिजित दीपकेंची टीका; ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ अभियान सुरू

हिंगोली: स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून अभिजित दीपके यांनी शनिवारी (ता. १५) राज्यभरात ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ या अभियानाची सुरवात केली. या अभियानाचा प्रारंभ त्यांनी त्यांच्या मूळ गावी, म्हणजेच हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी येथील जिल्हा परिषद शाळेतून केला. यावेळी त्यांनी शाळेतील विदारक स्थितीवर आणि सरकारच्या शिक्षण धोरणांवर टीका केली. .संतुक पिंपरी येथील शाळेची पाहणी करताना दीपके यांना धक्कादायक चित्र पाहायला मिळाले. शाळेत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेसे बेंच नव्हते. खिडक्यांच्या काचा फुटलेल्या होत्या आणि त्या झाकण्यासाठी बॅनरचा वापर केलेला दिसला. या प्रकारावर दीपके यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. शाळेत बसायला बेंच नाहीत, पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छ स्वच्छतागृहे नाहीत, संगणक बंद आहेत आणि पुरेसे शिक्षकही नाहीत, अशा समस्या विद्यार्थ्यांनी मांडल्याचे त्यांनी सांगितले..Ashok Dham Temple Tragedy : बिहारच्या अशोकधाम मंदिरात चेंगराचेंगरी, ७ भाविकांचा मृत्यू; गर्दीत विजेची तार पडली अ्न....माध्यमांशी संवाद साधताना दीपके यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘गेल्या दहा वर्षांत देशभरात ९४ हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद पाडण्यात आल्या आहेत. हे सर्व मुद्दाम केले जात आहे, जेणेकरून खासगी शाळांना फायदा होईल. कारण या खासगी शाळा मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्याच आहेत. त्यांची लूटमार सुरू राहावी म्हणून सरकारी शाळांची दुर्दशा करून त्या बंद पाडण्याचे धोरण राबविले जात आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .शिक्षक शिकवणार की अन्य कामे? शाळेतील शिक्षक दोन महिन्यांपासून अनुपस्थित असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दीपके यांनी, शिक्षकांचे मुख्य काम विद्यार्थ्यांना शिकवणे असावे. सर्वेक्षण व अन्य शासकीय कामांसाठी बेरोजगार तरुणांना संधी द्यावी, अशी मागणी केली. आमदार-मंत्र्यांनी बंगले, महागड्या वाहनांपेक्षा गावातील शाळा, आरोग्य व रोजगाराच्या सुविधा सुधारण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.