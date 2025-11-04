Free Electricity Scheme: राज्य सरकारची स्मार्ट योजना, २५ वर्षे मोफत वीज; कुणाला मिळणार लाभ?

मुंबई : वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांसह गोरगरिबांना जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मात्र अशातच वीज ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. .विजेचा वापर वाढत असल्यामुळे वीजदरातही वाढ केली जात आहे. यामुळे वीजबिलही सर्वसामान्यांच्या बजेटबाहेर जात असल्यामुळे यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने सोलार योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना २५ वर्षे माेफत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे..Vote Theft: दुबार मतदान झालंय हे भाजपाने अखेर मान्य केले? आशिष शेलारांच्या 'त्या' वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण.स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टाॅप (स्मार्ट) याेजनेंतर्गत प्रत्येक घरावर एक किलाेवॉट क्षमतेचा साैरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॉटचा छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकार देते. स्मार्ट योजनेत या अनुदानाबराेबरच दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना राज्य सरकार १७,५०० रुपये अनुदान देणार आहे..तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी केंद्र सरकारच्या अनुदानाखेरीज राज्य सरकार सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे. अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली..Mumbai News: मुंबई सेंट्रल एसटी स्थानक राज्यात अव्वल; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ उपक्रमात मानाचा तुरा.काय आहे स्मार्ट याेजना?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना सुरू केली आहे.१०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख वीज ग्राहकांना लाभयाेजनेसाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवता येणार आहे.प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर ही याेजना राबविण्यात येणार आहे..किती मिळणार अनुदान? - ३०,००० रुपये केंद्र सरकारदारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक - १७,५०० रुपये, राज्य सरकारआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल - १०,००० रुपये सर्वसाधारण१५,००० रुपये - अनुसूचित जाती-जमातीसाैरऊर्जा (२५ वर्षे) - १२० युनिट (एक किलोवॉट) वीजनिर्मिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.