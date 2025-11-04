महाराष्ट्र बातम्या

Free Electricity Scheme: राज्य सरकारची स्मार्ट योजना, २५ वर्षे मोफत वीज; कुणाला मिळणार लाभ?

Government Smart Scheme: महावितरणने २५ वर्षे माेफत वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांसह गोरगरिबांना जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मात्र अशातच वीज ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे.

