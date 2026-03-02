डॉक्टरांच्या अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शनवर महायुती सरकारची कडक भूमिका; स्वच्छ हस्ताक्षर अनिवार्य करण्याची तयारी, रुग्णसुरक्षेसाठी मोठा निर्णय

रुग्णांना त्यांच्या अस्पष्ट आणि समजण्याजोग्या हस्ताक्षरामुळे डॉक्टर चुकीची औषधे लिहून देत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतल्या आहेत. डॉक्टरांना आता स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्ताक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावे लागतील, जेणेकरून ते समजण्यास सोपे होईल आणि औषधांबाबत कोणताही गैरसमज टाळता येईल..डॉक्टरांनी लिहिलेल्या हस्ताक्षराची गुणवत्ता आणि सुवाच्यता हा मुद्दा विधानसभेत आमदारांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, हा विषय आता वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला जाईल. डॉक्टरांसाठी स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्ताक्षर का आवश्यक आहे हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले जाईल..Mumbai Crime News: आठवीतील मुलांनी आपल्याच मित्राला संपवले, आधी बेदम मारहाण करुन जीव घेतला अन् मग तलावात मृतदेह फेकला.राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान आयोगाने वैद्यकीय महाविद्यालयांना डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रिस्क्रिप्शन प्रणालीचा आढावा आणि देखरेख करण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती अचूक प्रिस्क्रिप्शन आणि स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन सुनिश्चित करण्यासाठी काम करेल..राज्य "नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल" ही एक नवीन आरोग्य माहिती व्यवस्थापन प्रणाली देखील राबवत आहे. ही डिजिटल प्रणाली प्रिस्क्रिप्शन आणि रुग्णांच्या नोंदी सुलभ करण्यास मदत करत आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या उपाययोजनांमुळे रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास वाढेल..Mumbai News: महिलांच्या हातामध्ये आता ‘पॅनिक बटण’, यात्री अॅपमध्ये ‘एसओएस’ फीचर; वापर कसा करायचा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.