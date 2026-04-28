Shivaji Kon Hota : प्रकाशक प्रशांत आंबी बुलढाण्यात स्थानबद्ध, डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते संजय गायकवाड यांच्याविरोधात आक्रमक

Govind Pansare Book Controversy : बुलढाण्यात गायकवाड यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाला, पण आंबी यांना पोलिसांनी अडवले. कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत पुस्तकाचे वाचन करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला.
Shivaji Kon Hota : प्रकाशक प्रशांत आंबी बुलढाण्यात स्थानबद्ध, डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते संजय गायकवाड यांच्याविरोधात आक्रमक
Yashwant Kshirsagar
Updated on

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या ‘शिवाजी कोण होता ?’ या पुस्तकावरून वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोन करून शिवीगाळ केली, त्यानंतर हे प्रकरण आणखीनच चिघळलं. काल कोल्हापूरमध्ये आंबी व समर्थकांनी गायकवाडांचा निषेध करत आंदोलन केले. आज आमदार गायकवाड यांच्या बुलढाण्यातील घरावर मोर्चा काढला. यावेळी शेकडो कम्युनिस्ट कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले, पण आंबी यांना बुलढाणा पोलिसांनी स्थानबद्ध केले आहे.

