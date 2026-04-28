Shivaji Kon Hota : प्रकाशक प्रशांत आंबी बुलढाण्यात स्थानबद्ध, डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते संजय गायकवाड यांच्याविरोधात आक्रमक

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता ?' या पुस्तकावरून वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोन करून शिवीगाळ केली, त्यानंतर हे प्रकरण आणखीनच चिघळलं. काल कोल्हापूरमध्ये आंबी व समर्थकांनी गायकवाडांचा निषेध करत आंदोलन केले. आज आमदार गायकवाड यांच्या बुलढाण्यातील घरावर मोर्चा काढला. यावेळी शेकडो कम्युनिस्ट कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले, पण आंबी यांना बुलढाणा पोलिसांनी स्थानबद्ध केले आहे. .प्रकाशक प्रशांत आंबी हे काल रात्री कोल्हापूरहून बुलाढाण्याकडे शेकडो कार्यकर्त्यांसह निघाले पण पोलिसांनी त्यांना बुलढाणा जिल्ह्याच्या हद्दीत अज्ञातस्थळी स्थानबद्ध केले. यामुळे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. कार्यकर्त्यांनी आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महापुरुषांचे फोटो घेऊन डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते घोषणा देत आहेत.'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचे वाचनही यावेळी करण्यात येणार आहे. .Govind Pansare : 'शिवाजी कोण होता?' पुस्तकाचे लेखक गोविंद पानसरे कोण होते? आता का चर्चेत आले? .दरम्यान आमदार संजय गायकवाड यांनी हे पुस्तक वाचायला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करणार नसतील तर मी ते पुस्तक वाचायला जाणार आहे. गायकवाड यांनी शिवरायांची आरती ही ठेवली होती मात्र पोलिसांनी परवानगी दिली नाही. आमदार गायकवाड यांच्या कार्यकर्त्यांनीही घोषणाबाजी केली, यामुळे तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवला आहे. दंगल नियंत्रण पथक तैनात करण्यात आले आहे.