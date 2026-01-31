महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कधी होणार? तारखेबाबत महत्वाची अपडेट समोर; प्रशासनाकडून नवा आदेश जारी

राज्यातील आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांमुळे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपणार आहे त्यांच्या निवडणुका देखील किमान सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी १४,२३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपणार आहे. .जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे त्यांच्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश ग्रामीण विकास विभागाने अलीकडेच जारी केले आहेत. ही नियुक्ती १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासन आदेशानुसार केली जाईल. ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी हे आदेश जारी केले आहेत आणि ते जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहेत..Mumbai Local: साध्या लोकलचे 'एसी'त रूपांतर होणार, किती असणार तिकीट? आराखड्यासाठी आयआयटीची नियुक्ती.राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा पंचायती आणि १२५ पंचायतींच्या निवडणुकांच्या तारखा बदलल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या शोकाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला ५ फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान आता ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे..मतमोजणीची तारीखही बदलून ९ फेब्रुवारी करण्यात आली. आयोगाने १३ जानेवारी रोजी या निवडणुकांसाठी सविस्तर निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले. त्या वेळापत्रकानुसार, नामांकन दाखल करणे, अर्ज मागे घेणे आणि निवडणूक चिन्ह वाटप करणे यासारखे टप्पे पूर्ण झाले आहेत..Mumbai Fire: गोवंडीत झोपड्यांना आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. परिणामी, १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पुन्हा वेळापत्रकबद्ध करण्यात आले आहेत. आता ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होईल. मतमोजणी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.