महाराष्ट्र बातम्या

Global Impact Forum : ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’चे झुरिक येथे थाटात उद्‌घाटन

जागतिक पातळीवर आदानप्रदानाची विश्वासार्ह व्यवस्था म्हणून आगामी काळात ‘जीआयएफ’ निश्चितपणाने आकार घेईल.
global impact forum zurich 2026 logo inauguration

global impact forum zurich 2026 logo inauguration

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

झुरिक (स्वित्झर्लंड) - महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कौशल्य हे जागतिक दर्जा आणि स्पर्धेत अग्रेसर राहावे, या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरमचे (जीआयएफ) उद्‌घाटन रविवारी (ता. १८) झुरिक येथे थाटात झाले.

Loading content, please wait...
India
maharashtra
Inauguration
Investment
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.