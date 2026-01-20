झुरिक (स्वित्झर्लंड) - महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कौशल्य हे जागतिक दर्जा आणि स्पर्धेत अग्रेसर राहावे, या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरमचे (जीआयएफ) उद्घाटन रविवारी (ता. १८) झुरिक येथे थाटात झाले. .‘एपी ग्लोबाले’ आणि सकाळ माध्यम समूहाने या फोरमची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्वित्झर्लंडचे खासदार आणि स्विस-भारत संसदीय मैत्री समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एस. सी. निक गुगर, स्वित्झर्लंडचे भारतातील वाणिज्यदूत फ्लोरीन म्युलर आणि भारत-स्विस केंद्राचे अध्यक्ष गोविंद सोवाळे यांच्या उपस्थितीत हा दिमाखदार सोहळा साजरा झाला..‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या संचालक जान्हवी पवार, संचालक राहुल पवार, कार्यकारी संपादक शीतल पवार आणि मुख्य महसूल अधिकारी रूपेश मुतालिक यांनी कार्यक्रमस्थळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वागत केले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’च्या लोगोचे अनावरण झाले.महाराष्ट्रातून या सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलेल्या आणि ‘जीआयएफ’चे सदस्य बनलेल्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसह स्वित्झर्लंडमधील भारतीय समुदाय उपस्थित होता. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक अर्थ परिषदेला (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) २० जानेवारीपासून सुरूवात होत आहे. भारतात आणि महाराष्ट्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीचे विविध प्रस्ताव यानिमित्ताने सादर होणार आहेत..परिषदेसाठी जगभरातील उद्योगपती, वित्तसंस्था आणि अत्यंत प्रभावशाली संस्था व व्यक्ती दावोसमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. जगाच्या आर्थिक धोरणाची दिशा या परिषदेत ठरते. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उद्योग, व्यापार, शैक्षणिक, बांधकाम अशा विविध क्षेत्रांतील प्रमुखांनी झुरिक आणि दावोसमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून धोरणांची दिशा, भविष्यातील उद्योग, गुंतवणूक आदी बाबी समजून घ्याव्यात, अशी ‘जीआयएफ’ची मध्यवर्ती संकल्पना आहे..महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कौशल्यांचा विकास आणि पर्यायाने दर्जेदार रोजगारनिर्मितीसाठी धोरणकर्ते आणि उद्योग-व्यापार क्षेत्र यांच्यामध्ये समन्वयाची भूमिका ‘जीआयएफ’ बजावणार आहे. उद्घाटनाच्या सत्रातच याबद्दलची मांडणी झाली आणि त्याचे उपस्थितांनी जोरदार स्वागत केले.जागतिक व्यवहारातील सर्वोत्तम ते ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी ‘जीआयएफ’ सूत्रबद्धरित्या काम करेल, असे सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक सम्राट फडणीस यांनी सांगितले. मुख्य संपादक निलेश खरे यांनी स्वागत करताना ‘जीआयएफ’द्वारे उपलब्ध होत असलेल्या संधींवर भाष्य केले..महाराष्ट्राचे मुख्य गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र युरोप बिझनेस फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष अजित रानडे, स्वित्झर्लंडमधील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्यक्ष तन्वी महाजन, महाराष्ट्र सरकारचे मध्य-पूर्व आशियातील प्रतिनिधी राहुल तुळपुळे, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे अजित जावकर, ब्रिटनमधून रविंद्र गाडगीळ, आशुतोष देशपांडे, नेदरलँडमधून अमेक धायगडे आदी उपस्थित होते.व्यवसायाची वाढ विश्वासावर होते. विश्वासाच्या आधी नाते निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडचे नाते १९४८ पासूनचे आहे. दोन्ही देशांमध्ये परस्परांबद्दल विश्वास आहे. त्यामुळेच, उभय देशांमधील व्यवसायाची वाढ होत आहे. माझा इथे उपस्थित असणाऱ्या उद्योजकांना सल्ला आहे, की त्यांनीदेखील विश्वास आणि नाते निर्माण करण्यावर भर द्यावा.- डॉ. एस. सी. निक गुगर, अध्यक्ष, स्विस-भारत संसदीय मैत्री समूह.महाराष्ट्र आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापाराला अधिक बळकटी यावी, यासाठी महाराष्ट्रातील स्विस वाणिज्य दूतावास सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्रातील उद्योजकांना गुंतवणूकीपासून ते व्यापारापर्यंतच्या सर्व बाबींवर आम्ही मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्सुक आहोत.- फ्लोरीन म्युलर, स्वित्झर्लंडचे महाराष्ट्रातील वाणिज्यदूत.जागतिक पातळीवर आदानप्रदानाची विश्वासार्ह व्यवस्था म्हणून आगामी काळात ‘जीआयएफ’ निश्चितपणाने आकार घेईल. जागतिक प्रभावशाली सत्ताकेंद्र म्हणून आज भारताचा उदय होत आहे. अशा काळात सामूहिक, परस्पर सहकार्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या नैतिक मूल्यांवर आधारित नेतृत्व विकसित करण्यासाठी एपी ग्लोबाले, ‘सकाळ’ आणि ‘जीआयएफ’ काम करेल.- जान्हवी पवार, संचालक, सकाळ माध्यम समूह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.