Sushma Andhare: "आमचा गुलाब भावड्या खूपच घाबरलाय"; 'राष्ट्रवादीचं पार्सल'ला अंधारेंच प्रत्युत्तर

मुंबई : सुषमा अंधारे यांना राष्ट्रवादीचं पार्सल अशा शब्दांत संभावना करणाऱ्या शिंदे गटाचे आमदार गुलाबराव पाटील यांना अंधारे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. आमचा गुलाब भावड्या खूपच घाबरलाय, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली. (Gulabrao Patil is very scared by me Sushma Andhare slams)

हेही वाचा: Sushma Andhare: सभेची काळजी घेता येत नसेल तर फडणवीस...; अंधारेंची कठोर टीका

अंधारे म्हणाल्या, मी राष्ट्रवादीचं पार्सल आहे असा प्रचार करणं हा शिंदे गटाचा आणि भाजपचा छंद आहे. असं करुन शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. असाच प्रचार त्यांनी संजय राऊतांबाबतही केला होता.

हेही वाचा: Mosquitos in Jail : कोठडीत होतोय त्रास! दाऊदच्या सहकाऱ्याची बाटलीत मच्छर घेऊन थेट कोर्टात धाव

माझ्यामुळं आमचा गुलाब भावड्या खूपच घाबरलाय. माझ्यासारख्या तीन महिन्याच्या बाळाला एवढ्या मोठ्या अनुभवी माणसानं घाबरावं, बाळ कीरकीर करतंय तर करु द्या, ना घाबरताय कशाला. मी तीन महिन्याचं बाळ असून आपुलकी कमावली तुम्ही काय कमावलं गुलाबराव? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

हे ही वाचा : भारतीय मंदिरे- धार्मिकतेबरोबरच सामाजिक अंगे जपणारी केंद्रे

माझी दखल सर्व पक्षातील लोक घेत आहेत म्हणजेच माझ्याकडं सगळी माणसं आहेत पण गुलाबराव तुमच्यासोबत कोणीच नाही. तुमच्यासोबतचे चिमणराव, किशोरआप्पा दोघं तुम्हाला बुडवायला बसलेत. तुमच्या मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे गुलाबराव देवकर पण तुम्हाला बुडवायला बसलेत, असंही सुषमा अंधारे यावेळी म्हणाल्या.