Sadavarte Vs Jarange: जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात सदावर्तेंची हायकोर्टात याचिका; 'या' दिवशी होणार सुनावणी

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मुंबईतील आंदोलनावर ठाम आहेत. यासाठी त्यांनी राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला मुंबईत येण्याचं आवाहन केलं आहे. पण आता जरांगेंच्या या आवाहानाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. सदावर्तेंच्या या याचिकेवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. (gunaratna sadavarte plea in mumbai hc against manoj jarange agitation in mumbai hearing will be held on January 22)