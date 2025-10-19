'पंडित नथुराम गोडसेच्या विचारांसाठी दिघे लढले, त्यामुळे शिंदेंसह माझा डीएनए एकच', सदावर्तेंचं विधान

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले होते.निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीतील त्रुटींबाबत चर्चाही केली होती. यानंतर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मिमिक्री करत टीका केली. आता या मिमिक्रीवरून राज ठाकरे यांच्यावर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी टीका केलीय. त्यावेळी नथुराम गोडसेच्या विचारांशी जुळणारा आपला डीएने असल्याचं विधान सदावर्ते यांनी केलंय..गुणरत्न सदावर्ते यांनी नथुराम गोडसेचं नाव घेत केलेल्या विधानावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंही नाव घेतलंय. एकनाथ शिंदे आणि आमचा डीएनए एकच असल्याचं सांगताना सदावर्ते म्हणाले की, पंडित नथुराम गोडसे याच्या विचारांसाठी आनंद दिघे कोर्टात लढले, म्हणून आनंद दिघे, एकनाथ शिंदे आणि आमचा डीएनए एकच आहे..संदर्भ पत्र का दिले नाही? जातीयवादाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर प्राचार्यांनी केला खुलासा.सदावर्ते यांनी नथुराम गोडसे याचा उल्लेख पंडित असा केला आणि त्याच्या विचारांशी आपण समहत असल्याचं म्हटलं. गोडसेच्या विचारांसाठी दिघे लढले होते. आनंद दिघे यांच्या विचारांचेच एकनाथ शिंदे आणि मी असल्याचं सांगत सदावर्ते यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर टीका केली..राज ठाकरे हा राजकारणातला नापास माणूस आहे. परीक्षेत पुढे ढकलण्यासाठी ३० मार्कावर पाच जास्त देऊन पुढं ढकललं जातं तसं या दोघांचं असल्याचं सदावर्ते म्हणाले. अजित पवार यांच्या राजकीय वजनाच्या पायाच्या धुळीसारखे राज ठाकरे आहेत. अजितदादा कितीतरी वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेत.राज ठाकरे काय आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करत राज ठाकरेंवर सदावर्तेंनी हल्लाबोल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.