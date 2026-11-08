Latest Marathi News Live Update: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांना १०० व्या वाढदिवसानिमित्त दिला शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे: "आज, ८ नोव्हेंबर, एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी त्यांच्या आयुष्याच्या शंभराव्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. या विशेष प्रसंगी, त्यांना माझ्या शुभेच्छा! मी एक लेख लिहिला आहे, ज्यामध्ये मी भारतासाठी दिलेल्या त्यांच्या अमूल्य योगदानावर प्रकाश टाकला आहे. मी त्यांच्या जीवनप्रवासाच्या विविध टप्प्यांचे स्मरण केले आहे—मग ती फाळणीची भीषणता अनुभवून शून्यातून पुन्हा आयुष्य उभे करण्याची गोष्ट असो, जनसंघाला बळकट करणे आणि भाजपची उभारणी करणे असो, आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी खंबीरपणे उभे राहणे असो, सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेचे नेतृत्व करणे असो किंवा सरकारमध्ये राहून राष्ट्राची सेवा करणे असो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.