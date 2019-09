म्हणून नानांही कळेना दादांच्या राजीनाम्याचे कारण !

औरंगाबाद : 'आतापर्यंत ज्यांनी कुणी राजीनामा दिला, ते कुठल्या तरी नेत्यांना सोबत घेऊन आले होते. त्यामुळे ते कुठल्या पक्षात जाणार. हे स्पष्टपणे कळत होते. मात्र, अजितदादांचा राजीनामा हे कुठल्या कारणासाठी दिला किंवा काय करणार? याबाबत मला तरी काहीच कळेना झालंय.' अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे (नाना) यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार (दादा) यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर दिली. अजित पवार यांनी कोणत्या कारणासाठी राजीनामा दिला, याचे सर्वांनाच आश्‍चर्य आहे. अजित दादांनी दिलेल्या हस्ताक्षरातील राजीनाम्यात नेमके काय लिहिले आहे, याबाबत पत्रकारांनी नानांना प्रश्‍न विचारले. मात्र, नाना म्हणाले, 'त्यात काय लिहिले आहे. हे मी सांगू शकत नाही. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी मला कुठे आहात असे विचारले. औरंगाबादमध्ये आहे सांगितल्यावर त्यांनी आज अचानक मुंबईतील कार्यालयात येत हस्ताक्षरातील राजीनामा दिला. त्यांच्यासोबत कोण होते? हे माहित नाही. यापूर्वी ज्या आमदारांनी राजीनामा दिला, त्यावेळी त्या आमदारांसोबत जे कोणी नेते होते, त्यामुळे कळत होते. हे आमदार राजीनामा देऊन कुठे जाणार आहेत. मात्र, अजितदादांबाबत असा कोणताच अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. अजितदादांना मी खोदून विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांनी राजीनामा मंजुर करण्याची विनंती केली. त्यानंतर राजीनामा मंजूर केला. त्यामुळे दादा कुठे जाणार आहेत किंवा काय करणार आहेत, हे मलाही सांगता येणे कठीण आहे.'

