Harshvardhan Sapkal : 'मुंबईतील रस्त्याला 'टिपु सुलतान'चं नाव देण्याचा भाजपने दिला होता प्रस्ताव', हर्षवर्धन सपकाळांनी थेट पुरावाच सादर केला..

Sapkal alleges BJP hypocrisy in Tipu Sultan controversy; challenges Fadnavis with documentary evidence : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानबाबत केलेल्या विधानानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती. हजारो-लाखो हिंदूंची हत्या करणाऱ्या टिपू सुलतानाची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करून दोघांनाही समान सन्मान द्यावा, असे म्हणणे म्हणजे लांगूलचालन असल्याचं ते म्हणाले होते. या टीकेला आता हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे..काय म्हणाले हर्षवर्धन सपकाळ?हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत प्रतिक्रिया दिली.. यावेळी त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत दावा केला की, मुंबईतील एका रस्त्याला 'शहीद टिपू सुलतान मार्ग' असे नाव देण्याचा प्रस्ताव भाजपच्या नगरसेवकांनीच मांडला होता. त्यांनी यासंदर्भातील पुरावाही सादर केला आहे..हर्षवर्धन सपकाळ यांचं मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तरते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यासाठी ते आपल्या नेत्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. एका वक्तव्याचा विपर्यास करून राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारीचे भान राखावे. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हे विसरू नये आणि राज्यातील जनतेला गुण्यागोविंदाने जगू द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..Devendra Fadnavis: ''असं जोडे चाटणं मी या जन्मात बघितलेलं नाही'', मुख्यमंत्री फडणवीस भडकले.मुंबईतील रस्त्याला टीपू सुलतानचं नावपुढे त्यांनी सांगितले की, २०१३ मध्ये मुंबईतील 'एम/पूर्व' विभागातील बाजीप्रभू देशपांडे मार्गापासून रफीनगर नाल्यापर्यंत जाणाऱ्या शिवाजीनगर मार्ग क्र. ४ ला 'शहीद टिपू सुलतान मार्ग' असे नाव देण्याबाबतचा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांकडून देण्यात आला होता. बीएमसीच्या तत्कालीन स्थापत्य समितीने तो मंजूर केला होता. त्या वेळी आताच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे या समितीच्या सदस्या होत्या, तर या ठरावाचे अनुमोदक आताचे भाजप मुंबई अध्यक्ष व आमदार अमित साटम होते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना अशी टीका करताना लाज वाटते का? असा सवालही त्यांनी केला..Harshvardhan Sapkal Statement : "ध" चा "मा" करून देवेंद्र फडणवीसांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पलटवार.मुख्यमंत्र्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते की, ''टिपू सुलतान आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना केल्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे. काँग्रेसमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, तसेच त्यांच्या मित्रपक्षांनीही भूमिका मांडावी'', असे त्यांनी आवाहन केले होते.मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, ''छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करून मोगलांच्या जोखडातून सामान्य जनतेची मुक्तता केली. खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य उभे करणारे तेच होते. हजारो-लाखो हिंदूंची हत्या करणाऱ्या टिपू सुलतानाशी त्यांची तुलना करणे अयोग्य असून, असे विधान सहन केले जाणार नाही''.