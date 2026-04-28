ऊन्हाच्या झळा तीव्र! पुण्यासह राज्यात उष्माघाताने तिघांचा मृत्यू, अमरावतीत ४६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद

राज्यासह देशात तापमानात प्रचंड वाढ झाली असून महाराष्ट्रात तापमानाचा पारा ४० अंशांच्या वर गेला आहे. विदर्भात उष्णतेचा कहर झाला आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पारा ४२ ते ४६ अंश सेल्सिअस इतका आहे. अकोल्यात सोमवारी ४६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर अमरावतीत ४६.६ अंश सेल्सिअस इतकं तापमान होतं. दरम्यान, राज्यात उष्माघाताच्या बळींची संख्या वाढत चालली आहे. उष्माघातामुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. Maharashtra heatwave update temperatures soar to 46 point 6 degree Celsius in Amravati.लातूरमधील औसा येथे प्रखर उन्हात शेतात काम करून घरी परतल्यावर महेश इंगोले (वय २५) हा तरुण अचानक चक्कर येऊन कोसळला, दवाखान्यात नेले असताना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. पुण्यातील जुन्नर येथेही रूपाली गाडगे (वय ४१) आणि अहिल्यानगरमधील अकोले येथे दिगंबर वाघचौरे (वय ४५) यांना उन्हाचा त्रास झाला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; सोमवारी अमरावती सर्वाधिक हॉट, ४६.६ अशं तापमानाची नोंद; अकोल्याला टाकलं मागे....पुण्यात गेल्या आठवडाभरापासून उन्हाच्या झळातीव्र झाल्या असून, रविवारी (ता. २६) शहराचे कमाल तापमान ४१.८ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. २०१९ नंतर पहिल्यांदाच एप्रिल महिन्यात पुण्याचे तापमान इतक्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. वाढते शहरीकरण आणि देशभरातील हवामान प्रणालींमध्ये झालेले बदल यामुळे पुण्याच्या तापमानात ही मोठी वाढ नोंदवली गेली असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..जगातील १५ उष्ण शहरात १० भारतीय शहरेजगभरातील पहिल्या १५ उष्ण शहरांमध्ये दहा शहरे भारतातील असून पाच शहरे पाकिस्तानमधील आहेत. पाकिस्तानमधील नवाबशाह (४७.५) आणि जेकवावाद (४७) ही दोन शहरे सोमवारी जगातील सर्वांत उष्ण शहरे ठरली. तिसऱ्या क्रमांकावर अमरावतीचा क्रमांक होता. या यादीत १५ व्या क्रमांकावर असलेल्या नौगाव (मध्य प्रदेश) येथेही ४५.५ अंश तापमानाची नोंद झाली. या दोन भारतीय शहरांव्यतिरिक्त बांदा (४६.६), वर्धा (४६.५), बारमेर (४६.४), जैसलमेर (४६.४), अकोला (४६.३), खजुराहो (४६), कोटा (४५.७), प्रयागराज (४५.७) यांचाही पहिल्या पंधरामध्ये समावेश आहे.