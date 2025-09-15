Maharashtra Heavy Rain : नगर, मराठवाड्यात धुमाकूळ! मुंबई आणि पुण्यातही परतीच्या पावसाचा जोर

बीड, अहिल्यानगर, पुणे - मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांत विश्रांती घेतलेल्या पावसाने आज मराठवाडा, अहिल्यानगर, सांगली या भागाला झोडपून काढले. तर, मुंबईसह कोकण, पुणे, विदर्भ या भागांमध्येही पावसाचा जोर होता. बीडमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने बिंदुसरा नदीने पातळी ओलांडली आहे तर, अहिल्यानगरमधील पाथर्डी तालुक्यातही पावसामुळे हाहाकार उडाला. मुंबईमध्ये दिवसभर पडलेल्या संततधारेने जनजीवन विस्कळीत झाले. पावसामुळे खरीप हंगाम वाया गेल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. .काही दिवसांपासून मराठवाड्याच्या विविध भागांत धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाने आज बीडमध्ये हाहाकार माजविला. या जिल्ह्यात रविवारी (ता. १४) मध्यरात्रीपासून पावसाने जोर पकडला आणि काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश कोसळला. त्यामुळे नदी-नाल्यांना पूर आले. अनेक शेतांतील पिके पाण्याखाली गेली.आष्टी तालुक्यात ५३ लोक पुरामुळे अडकले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच जिल्हा प्रशासनाने संपर्क साधल्याने तातडीने लष्कराचे हेलिकॉप्टर दाखल झाले. स्थानिक प्रशासन, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकडीने (एनडीआरएफ) ५१ लोकांना पुरातून सुखरूप बाहेर काढले. तर, दोघांचे मृतदेह आढळले..अंबाजोगाई तालुक्यातील राक्षसवाडी तसेच केज तालुक्यातील केकाणवाडी येथील तलाव फुटल्याने त्याखालील भागांतील पिके आणि शेतजमीनही उखडून गेली. जिल्ह्यातून वाहणारी मांजरा, कडी, सिंदफणा, केजडी, बोभाटी, कुंडलिका अशा मोठ्या नद्यांना पूर आल्याने आष्टी, केज, अंबाजोगाई, वडवणी, माजलगाव, गेवराई व शिरूर कासार तालुक्यातील गावांना पुराने वेढा दिला.त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. धारूर तालुक्यातील आसरडोह-मोहखेड रस्त्यावरील पूलही वाहून गेला. जिल्ह्यात एकूण १५ मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. बीड शहरातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक मानला जाणाऱ्या जुन्या दगडी पुलावरूनही तीन फूट पाणी वाहत असल्याने जुन्या बीड शहराचा संपर्क तुटला आहे..पुरात एकाचा मृत्यू, दोन बेपत्ताअहिल्यानगर जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील काही तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली. पाथर्डीत हाहाकार उडाला. पाथर्डीत तालुक्यातील दोन जण पुरात बेपत्ता झाले. वाळुंजमध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. २६ जनावरे पुरात वाहून गेली. घरांची पडझड झाली. रेस्क्यू टीमने पुरात अडकलेल्या १२७ जणांना वाचविले. पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यात मोठे नुकसान झाले आहे.शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव आणि चापडगाव महसुली मंडळांत धुवांधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. नेवासे तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. अहिल्यानगर शहरात सीना नदीला मोठा पूर आला होता. शेवगाव, पाथर्डी, नगर, पारनेर, कर्जत तालुक्यांतील अनेक महसूल मंडलांत अतिवृष्टी झाली..पारनेर आणि संगमनेर तालुक्यात वीज पडून प्रत्येकी एक या प्रमाणे दोन गायी मरण पावल्या आहेत. या नैसर्गिक संकटात नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.लोकल गाड्यांना विलंबमुंबई शहर आणि उपनगरांत रविवारी मध्यरात्रीपासून कोसळणाऱ्या संततधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले. सखल भागांमध्ये पाणी शिरल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. तसेच कुर्ला, शीव आणि माटुंगा येथे रेल्वे रूळांवर पाणी आल्याने उपनगरीय रेल्वेगाड्यांवरही परिणाम झाला. मोनोरेलही काही काळ बंद पडल्याने प्रवासी अडकून पडले होते..मुंबईसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांनाही पावसाने आज झोडपून काढले. नागपुरातही आज मुसळधार पावसाने थैमान घातले. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) यापूर्वी नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांसाठी पावसाचा इशारा जारी केला होता. आणखी दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची माहिती हवामान खात्याने दिली आहे.कोसळधारजालना : घनसावंगी तालुक्यात ढगफुटीसदृश पाऊसबीड : राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाकडून बचावकार्य सुरूलातूर : तेरणा व मांजरा नदीकाठच्या गावांना इशारापुणे : सकाळपासून मध्यम स्वरूपाचा पाऊसमुंबई : शहर आणि उपनगरांमध्ये मुसळधाररत्नागिरी, सिंधुदुर्ग : मुसळधार पावसामुळे नद्यांच्या पातळीत वाढसांगली : मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊसअहिल्यानगर : पाथर्डी तालुक्यात पावसाचा जोरनागपूर : आणखी दोन दिवस तडाखा बसण्याचा इशारा.राज्यात परतीच्या पावसाने पिके वाया गेली आहेत, हा खरीप हंगामच वाया गेला आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकारने या संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्याला सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये तातडीची मदत द्यावी.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.