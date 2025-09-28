Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस! मुख्यमंत्र्यांकडून मदत कार्याचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या विशेष सूचना

गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शनिवारी रात्री उशिरापासून मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे समस्या वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पाऊस आणि पूर परिस्थितीबाबत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत..रविवारी (२८ सप्टेंबर) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसह सोलापूरमधील पावसाची परिस्थिती आणि मदत कार्याचा आढावा घेतला आणि अधिकाऱ्यांना जमिनीवर प्रयत्न तीव्र करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी आणि सोलापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला..या भेटीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना मदत छावण्यांमध्ये अन्न, पाणी आणि आरोग्य सुविधांची पुरेशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. अनेक जिल्ह्यांमधील टंचाई लक्षात घेता त्यांनी चारा पुरवठ्यात तात्काळ वाढ करण्याचे आदेश दिले. शिवाय मुसळधार पावसामुळे धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी संवेदनशील भागातील लोकांना लवकरात लवकर स्थलांतरित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली..महाराष्ट्राला ४ दिवस अतिवृष्टीचा धोका! मुंबईसह अन्य जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान खात्याने दिली मोठी अपडेट.रविवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना मदत छावण्यांमध्ये पुरेसे अन्न, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य सुविधा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी बाधित भागात राहून मदत आणि बचाव कार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे असे निर्देश दिले. काही भागात चारा टंचाईच्या वृत्तांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पशुधनासाठी तातडीने चारा पुरवण्याचे निर्देश दिले..मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. जलसंपदा विभागाला स्थानिक प्रशासनांशी समन्वय साधण्याचे आणि पूर्ण दक्षता ठेवण्याचे निर्देश दिले. मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवेदनानुसार, ज्यांनी आधीच मदत छावण्यांमध्ये स्थलांतर केले आहे. त्यांना परिस्थिती सुधारेपर्यंत तिथेच राहण्यास सांगण्यात आले आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण भागात ३० सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..प्रमुख जिल्ह्यांनुसार स्थिती:धरणाची स्थितीजायकवाडीतून १.२५ लाख क्युसेक (१.५ लाख क्युसेकपर्यंत वाढण्याची शक्यता), माजलगाव ४१,७०१ क्युसेक, उजनी १ लाख क्युसेक आणि सीना-कोळेगाव ६०-७५ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग.सोलापूर जिल्हाआतापर्यंत ४,००२ लोकांना वाचवण्यात आले, ६,५०० लोकांना मदत छावण्यांमध्ये ठेवण्यात आले. अन्न, पाणी आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यात आली. १० किलो तांदूळ, १० किलो गहू आणि १०,००० रुपयांची तात्काळ मदत वाटण्यात आली.बीड जिल्हावडवणी तहसीलमध्ये संपर्क तुटला. एनडीआरएफ आणि लष्कर तैनात. २,५६७ कुटुंबे विस्थापित, १० जणांचा मृत्यू, ८ कुटुंबांना आर्थिक मदत.जालना जिल्हा२६ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस. २२५ लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. जूनपासून ९ जणांचा मृत्यू. ७ कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली..Akkalkot Rain Update: 'अक्कलकोट तालुक्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस'; भिंत पडून तीन जखमी; अनेक गावांचे रस्ते झाले बंद.लातूर जिल्हाअहमदपूर आणि उदगीरसह अनेक ठिकाणांहून ५०० हून अधिक लोकांना वाचवण्यात आले आणि त्यांना छावण्यांमध्ये ठेवण्यात आले. ६० रस्ते आणि पूल पाण्याखाली गेले होते, परंतु आता वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे.परभणी जिल्हा२३-२४ सप्टेंबर रोजी ३६ गावांचा संपर्क तुटला. आतापर्यंत १,३८६ लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. ६ जणांचा मृत्यू, सर्व कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली. २०३ घरांचे नुकसान झाले आणि बाधितांना मदत देण्यात आली.हिंगोली जिल्हा२३ विभागात नुकसान. १० गावांचा संपर्क तुटला. २३१.२७ कोटी रुपयांचे वाटप सुरू आहे. १३ जणांचा मृत्यू; कुटुंबांना मदत सुरू आहे.छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाजिल्ह्यात ८१८.५ मिमी पाऊस (सामान्य ५८१.७ मिमी) पडला. ६८ मंडळांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला. १३३ काँक्रीट आणि २९१ कच्च्या घरांचे नुकसान झाले. पैठणमध्ये नागरिकांना शाळा आणि मंगल कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले.धाराशिव जिल्हा६ गावांचा संपर्क तुटला. ३,६१५ लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. ८८ घरे कोसळली; तात्काळ मदतकार्य सुरू आहे.मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी राहून मदत आणि बचाव कार्यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि नागरिकांना आवश्यक ती सर्व मदत तातडीने पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.