Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस! मुख्यमंत्र्यांकडून मदत कार्याचा आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या विशेष सूचना

Maharashtra Rain Update News: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुंबईतही पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या घडामोडींवर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शनिवारी रात्री उशिरापासून मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे समस्या वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पाऊस आणि पूर परिस्थितीबाबत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.

