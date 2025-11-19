महाराष्ट्र बातम्या

Sinnar Bus Stand Accident Video : नाशिकच्या सिन्नरमध्ये बसस्थानकातच भीषण अपघात; वेगात आलेली बस थेट फलाटवर उभ्या प्रवाशांमध्ये घुसली

Sinnar Bus stand Accident in Nashik : थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद; या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत.
High-speed bus crashes into the platform at Sinnar Bus Stand in Nashik, causing chaos and severe injuries among waiting passengers.

High-Speed Bus Lost Control in Sinnar Busstand: नाशिकमधील सिन्रर बसस्थानक एक अतिशय भीषण अपघात आज घडला आहे. या ठिकाणी वेगात आलेली महामंडळाची एक बस थेट फलाटावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांमध्येच घुसली. यामुळे एकच गोंधळ उडाला, प्रवाशांची मोठी आरडाओरड झाली.

सध्या हाती आलेल्या माहितीनुसार या भीषण दुर्घटनेत एका नागरिकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर अन्य चार ते पाच जण जखमी झाले आहेत.

बस नेमकी कोणत्या कारणामुळे अनियंत्रित झाली. यामध्ये चालकाची काही चूक होती की, बसचा ब्रेक निकामी झाला होता. याची शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, बस आधी थेट प्रवाशांमध्ये घुसली आणि त्यानंतर मग पुन्हा मागे गेल्याचे त्या व्हिडिओत दिसत आहे.

बस आली तेव्हा नेहमीप्रमाणे फलाटावर प्रवाशांची गर्दी होती. या प्रवाशांमध्ये काही महिला, वृद्धांचाही समावेश होता. भरधाव बसची धडक बसल्याने प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. बसने धडक दिली आणि पुन्हा मागे गेली तेव्हा प्रवाशांची मोठी आरडाओरड सुरू होती.

फलटावरील अन्य काही प्रवासी मागे गेलेल्या बसकडे धावल्याचेही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. तर अचानक घडलेल्या या भीषण दुर्घटनेमुळे सिन्नर बसस्थानकात प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराहट निर्माण झाली होती.

Nashik
bus accident

