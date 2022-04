"हिंदुस्थानला गांधीबाधा झालीए"; संभाजी भिडेंचं पुन्हा वादग्रस्त विधान

By

मिरज : वादग्रस्त विधानांमुळं कायम चर्चेत असलेले शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. हिंदुस्थानला तीन बाधा झाल्या आहेत यांपैकी एक गांधीबाधा आहे, असं भिडे यांनी म्हटलं आहे. सांगलीतील मिरज (Miraj) येथे एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Hindustan infected by Gandhi Controversial statement of Sambhaji Bhide in Miraj)

हेही वाचा: पोलिस आयुक्त संजय पांडे गृहमंत्र्यांच्या भेटीला, घडोमोडींना वेग

मिरजमधील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पुतळ्याच्या परिसरात सुशोभीकरण करण्यात आलं असून याचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर तरुण-तरुणींनी हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात संभाजी भिडे बोलत होते.

हेही वाचा: Karachi Blast : 'तत्काळ कारवाई करा', चीनने पाकिस्तानला सुनावले

भिडे म्हणाले, "समाजात काहींना खान्यापिण्यात कमी जास्त झाल्यास अनेकांना विषबाधा होते. ही विषबाधा, भूतबाधा याच्यावरती उपाय आहे. पण हिंदुस्थानला तीन बाधा झाल्या आहेत, एक म्लेंछ बाधा, एक आंग्ल बाधा आणि एक गांधी बाधा. या तीनही बाधांवरचा तोगडा कोणचा असेल तर ते शिवछत्रपती आणि संभाजी महाराज आहेत"

...तर १२३ कोटी लोकांचा रक्तगट बदलावा लागेल

दरम्यान, हिंदुस्थानला जगात लौकिक मिळवून द्यायचा असेल तर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे देशातील १२३ कोटी लोकांचा रक्तगट बदलावा लागेल. हा रक्तगट शिवाजी-संभाजीच करायला हवा. शिवछत्रपतींच्या उपासनेतून हे होऊ शकेल. राष्ट्रोद्धार, राष्ट्रउन्नती हिंदुंच्या रक्तात उत्पन्न करण्यासाठीच आपला जन्म झाल्याचं आपण रोज भगवंताला म्हटलं पाहिजे, असा सल्लाही यावेळी भिडेंनी उपस्थितांना दिला.