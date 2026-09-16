गेल्यावेळी मुंबईत धिंगाणा घातलात, घाण केलीत; लोकांचे सण खराब केले, हिंदुस्थानी भाऊची जरांगेंवर वादग्रस्त शब्दात टीका

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या १९ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. मुंबईत आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरी ते मुंबईला जाण्यासाठी निघाले आहेत. उपोषणामुळे प्रकृती खालावली असताना त्यांनी उपचारालाही नकार दिला आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ याने निशाणा साधला आहे. जरांगेंच्या उपोषणाबाबत त्याने वादग्रस्त विधान केलंय..मनोज जरांगे पाटील हे मंगळवारी सकाळी अंतरवाली सराटीतून निघाले. रात्री अहिल्यानगरला पोहोचले. तिथून आज पुढे दौरा सुरू झाला आहे. जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करताना हिंदुस्तानी भाऊ म्हणाला की, मराठा योद्धा जरांगे पाटील यांनी १९ तारखेला मुंबईला येणार असल्याचं सांगितलंय. गेल्यावेळीही तुम्ही मुंबईत आलात. सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत हे माहिती आहे. गणपती बाप्पा आलेत. त्यानंतर देवी येतील. गेल्यावेळी तुम्ही आलात तेव्हा रस्त्यावर, मॉलमध्ये, हॉटेल्समध्ये घाण केलीत. धिंगाणा केलात. तुम्ही लोकांनी सणाचीच वाट लावलीत..मनोज जरांगेंच्या भूमिकेवर मंत्रिमंडळात नाराजीचा सूर; बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं अन्...; नेमकं काय घडलं?.अख्ख्या महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा होतोय. तुम्हाला हीच वेळ मिळाली. तुम्ही गणपतीच्याच वेळी येणार आणि लोकांचे सण खराब करणार. गेल्यावेळी मुंबईकर, महाराष्ट्रातले लोक काहीच बोलले नाहीत. तुमच्या मागण्या पूर्ण करायचा आग्रह होता. सरकारने तुम्हाला काय दिलं माहिती नाही पण तेव्हा तुम्ही आपण जिंकलो म्हणाला होतात अशीही आठवण हिंदुस्तानी भाऊने करून दिली..आपण जिंकलो म्हटल्यानंतर तुमच्या वकिलाने दादा पेपर तपासून पाहा म्हटलेलं. पण तुम्ही त्यालाच उलटं बोलत मला शिकवतो का असं सुनावलं. तेव्हा तुमचं मराठा बांधवांनी ऐकलं. पण थोड्या दिवसांनी सरकारनं आम्हाला फसवलं म्हणालात. ऐकून घ्या, ते शिकलेले आहेत. आपल्याला माहिती नाही ना? कशाला मराठ्यांसोबत खेळता, ३० हजार मुलांवर गुन्हा दाखल झालाय. त्या मुलांसाठी आई-वडील खर्च करतायत, त्यांच्यासाठी कोणता नेता आला असा प्रश्नही हिंदुस्थानी भाऊने विचारलाय..जरांगे पाटलांच्या भाषेवरही हिंदुस्थानी भाऊने टीका केली. त्याने म्हटलं की, तुमची भाषा काय? ए शिंद्या, ए विख्या, ए देव्या... हलक्यात घेता का तुम्ही? जितके पक्ष आहेत त्यांना शिव्या देताय? मख्यमंत्री असेच बनलेत का? तुमच्यासारखे किती गायब झाले असतील माहिती नाही पडलं.. गैरसमजात जगताय तुम्ही..छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या शेजारी बसता आणि तिथेच थुकताय. ही तुमची लायकी. मराठ्यांनो हा माणूस तुम्हाला फसवतोय. आतापर्यंत लोकांच्या डोळ्यासमोर आलंय तेच तुमच्यासमोर येईल. तुम्ही जाळ्यात फसू नका. हा दुकान उघडून बसलाय आणि डिफेंडरमधून फिरतोय अशा शब्दात हिंदुस्थानी भाऊने जरांगेवर टीकेची झोड उठवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.