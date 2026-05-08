SSC Result 2026 : DigiLocker आणि Umang App वर असा चेक करा तुमचा 10वीचा निकाल

SSC Result 2026 Download Marksheet on DigiLocker & Umang App : 10वीच्या विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची अखेरची प्रतीक्षा संपली असून महाराष्ट्र SSC बोर्डाचा निकाल जाहीर झाला आहे. निकाल लागल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांची पहिली धाव अधिकृत वेबसाइटकडे असते, पण वेबसाइट स्लो होणं किंवा न उघडणं ही समस्या अनेकदा येते. अशा वेळी DigiLocker आणि UMANG हे दोन सोपे आणि उपयुक्त पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खूप मदतीचे ठरतात. मोबाईलवरून काही मिनिटांत निकाल पाहण्यासोबतच डिजिटल मार्कशीट डाउनलोडही करता येते. त्यामुळे घरबसल्या सुरक्षित आणि झटपट पद्धतीने तुमचा SSC Result कसा पाहायचा, हे जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे..DigiLocker वरून SSC Marksheet कशी डाउनलोड कराल?विद्यार्थी डिजीलॉकरच्या माध्यमातून अधिकृत डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करू शकतात.Google Play Store किंवा Apple App Store वरून DigiLocker App डाउनलोड करा. मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर वापरून लॉगिन करा.लॉगिन झाल्यानंतर 'Issued Documents' या पर्यायावर क्लिक करा.त्यानंतर Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education हा पर्याय निवडा.आता 'SSC Marksheet / Class 10 Marksheet 2026' वर क्लिक करा.तुमचा सीट नंबर, परीक्षा वर्ष आणि आवश्यक माहिती भरा.Submit केल्यानंतर तुमची डिजिटल गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल.मार्कशीट PDF स्वरूपात डाउनलोड करा किंवा प्रिंट काढून सुरक्षित जतन करा.डिजीलॉकर वेबसाइट : results.digilocker.gov.in.SSC Result 2026 OUT! राज्याचा निकाल 92.09 टक्के; दहावीत पुन्हा मुलींची बाजी, येथे पहा तुमच्या जिल्ह्याचा निकाल.UMANG App वरून SSC निकाल कसा तपासाल?मोबाईलवरून निकाल पाहण्यासाठी UMANG अॅप देखील उपयुक्त पर्याय आहे.Google Play Store किंवा Apple App Store वरून UMANG App डाउनलोड करा.मोबाईल नंबर वापरून Login किंवा Register करा.अॅपमध्ये जाऊन Education विभाग निवडा.त्यामध्ये महाराष्ट्र बोर्डाशी संबंधित SSC Result लिंक शोधा.तुमचा सीट नंबर आणि आवश्यक माहिती टाका.Submit केल्यानंतर निकाल स्क्रीनवर दिसेल.उमंग वेबसाइट : umang.gov.in.निकाल पाहताना या गोष्टी लक्षात ठेवासीट नंबर आधीच जवळ ठेवावेबसाइट स्लो असल्यास काही वेळाने पुन्हा प्रयत्न करानिकाल डाउनलोड करून त्याची प्रिंट सुरक्षित ठेवाऑनलाइन मार्कशीट तात्पुरती असते, मूळ गुणपत्रिका शाळेतून मिळेल.