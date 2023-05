Jayant Patil: 'त्यांचा मला फोन नाही...', जयंत पाटलांनी अजित पवारांवर व्यक्त केली नाराजी

IF & LS कंपनी घोटाळा प्रकरणी ईडीकडून काल जयंत पाटील यांची तब्बल नऊ तास चौकशी केली. त्यांच्या चौकशीनंतर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे फोन आले पण विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचा फोन त्यांना आला नाही. त्यावर जयंत पाटील यांनी नाराजीचा सुर व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात राष्ट्रवादी पक्षाच्या फुटीची चर्चा अधिक रंगली आहे.(I didn't get Ajit Pawar's call Jayant Patil said after ED Enquiry maharashtra politics )

ईडीच्या चौकशीनंतर जयंत पाटील राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या भेटीला रवाना झाले आहेत. दरम्यान, त्यांनी भेटीपूर्वी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ईडीच्या चौकशीनंतर कुणाकुणाचा फोन आला, अजितदादांचा आला होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

त्यावेळी 'नाही, मला त्यांच्या फोन नाही आला.' असं स्पष्टपणे जयंत पाटील यांनी सांगितलं. जयंत पाटील यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या फुटीची चर्चेने उत आला आहे.

ईडीच्या चौकशीनंतर जयंत पाटील काय म्हणाले?

IF & LS कंपनीबाबत मला माहिती नाही. मी दिलेल्या उत्तराने त्यांचे समाधान झाले असेल. मी चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील चांगली वागणूक दिली. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल उगाच तक्रार करणार नसल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले.

जयंत पाटलांची चौकशी झाली ते प्रकरण काय?

IL&FS कंपनीला 2008 ते 2014 या कालावधीत रस्ते उभारणीचं कंत्राट मिळालं होतं. हे कंत्राट उपकंत्राटदार देण्यात आलं. उपकंत्राटदारानं कथितरीत्या जयंत पाटील यांच्याशी संबधित कंपन्यांना पैसे दिल्याचा आरोप आहे. जयंत पाटील त्या काळामध्ये राज्याचे गृहमंत्री होते.

IL&FS कंपनीवर 91 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा नाही. सरकारकडून मिळणारे 17 हजार कोटी अडकले. कंपनीचे एकूण 250पेक्षा अधिक सब्सिडरीज आणि जाँईंट व्हेंचर्स आहेत.

जमिनीच्या वादात जास्त नुकसान भरपाई दिल्यामुळं प्रकल्पांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला. अनेक महत्त्वाचे म्युचअल फंडस् आणि पेन्शन योजना टांगणीवर लागल्या आहेत. याच प्रकरणात जयंत पाटील यांचेही नाव समोर आल्याचं ईडीने म्हटलं आहे.