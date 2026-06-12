महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय! गुन्हेगारांवर लागणार मकोका; प्रतिबंधित पदार्थांची पाळंमुळं नष्ट करण्याचा निर्धार

FDA Commissioner Tukaram Mundhe Directs Officials to Invoke MCOCA to Demolish Gutka and Fake Food Supply Chains: प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा अवैध व्यापार हा केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघन नसून, यापुढे तो सार्वजनिक आरोग्याविरुद्धचा गंभीर संघटित गुन्हा म्हणून हाताळला जाईल.
MCOCA Against Food Adulterators

MCOCA Against Food Adulterators

esakal

संतोष कानडे
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Tukaram Munde Action: आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासाच्या आयुक्तपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून भेसळखोरांवर कारवाईचा धडाका लावला आहे. बोगस पनीर, पेढा, दूध, लस्सी तसेच इतर खाद्यपदार्थांवर कारवाईचा धडाका सुरु आहे. तसेच गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ बनवणारे, विक्री करणारे, वाहतूक करणारे अन्न व औषध प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. अशा लोकांवर मकोका लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी (दि. १२) याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

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