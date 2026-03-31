IAS तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली, आता ३ महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी; २१ वर्षात २५ वेळा झालीय बदली

IAS Tukaram Mundhe: राज्यातील १० आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून यात तुकाराम मुंढे यांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत तुकाराम मुंढे यांची २१ वर्षात तब्बल २५ वेळा बदली झाली आहे. सध्या ते दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालयाचे सचिव असून त्यांची नियुक्ती आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन व मदत कार्य, महसूल व वन विभाग मंत्रालय अशा तीन विभागांच्या सचिवपदी करण्यात आलीय. दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्रालयात सचिव म्हणून काम करताना गेल्या वर्षभरात त्यांनी अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले आहेत. Tukaram Mundhe Transferred.दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना या विभागातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी अनेक धडाकेबाज निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतले. गैरव्यवहार उघडकीस आणून संबंधितांवर कारवाईही केली होती. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या प्रकरणी त्यांनी मोहीमच उघडली होती. या विभागात शिस्त लावण्याचं काम तुकाराम मुंढे यांनी केलं..तुकाराम मुंढे हे २००५च्या युपीएससी बॅचचे अधिकारी आहेत. ऑगस्ट २००५मध्ये रुजू झाल्यापासून आतापर्यंत २५ वेळा त्यांची बदली झाली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, सीईओ म्हणून अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये काम केलंय. आता दिव्यांग सचिव कार्यालय मंत्रालय ते सचिव महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मुंबई मंत्रालय अशी त्यांची बदली झालीय. .आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या आत्तापर्यंत झालेल्या बदल्याऑगस्ट २००५ - प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी सोलापूर.सप्टेंबर २००७ - उप जिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग.जानेवारी २००८ - सीईओ, जिल्हा परिषद नागपूर.मार्च २००९ - आयुक्त, आदिवासी विभाग.जुलै २००९ - सीईओ, वाशिम.जून २०१० - सीईओ, कल्याण.जून २०११ - जिल्हाधिकारी, जालना.सप्टेंबर २०१२ - विक्रीकर सहआयुक्त मुंबई.नोव्हेंबर २०१४ - सोलापूर जिल्हाधिकारी.मे २०१६ - आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.मार्च २०१७ - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमपीएल, पुणे.फेब्रुवारी २०१८ - आयुक्त, नाशिक महापालिका.नोव्हेंबर २०१८ - सहसचिव, नियोजन.डिसेंबर २०१८ - प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई.जानेवारी २०२० - आयुक्त, नागपूर महापालिका.ऑगस्ट २०२० - सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.जानेवारी २०२१ - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत.सप्टेंबर २०२२ - आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.२९ नोव्हेंबर २०२२ - नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतएप्रिल २०२३ - सचिव पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास२ जून २०२३ - सचिव मराठी भाषा विभाग२१ जुलै २०२३ - कृषी विभागाच्या दुग्धविकास व पशसंवर्धन विभाग सचिव१८ जुन २०२४ विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) मुबई५ जुलै २०२५ सेक्रेटरी दिव्यांग कार्यालय डिपार्टमेंट मंत्रालय३१ मार्च २०२६ दिव्यांग सेक्रेटरी कार्यालय मंत्रालय ते सेक्रेटरी महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मुंबई मंत्रालय.