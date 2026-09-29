आयआयटीत मृत्यूचे सावट! २० वर्षांत १७१ विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, धक्कादायक वास्तव समोर

मुंबई : देशातील नामांकित आयआयटींच्या भिंतीआड दडलेले विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जानेवारी २००६ ते सप्टेंबर २०२६ या २० वर्षांत विविध आयआयटीत तब्बल १७१ विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या किंवा अन्य अनैसर्गिक कारणांनी मृत्यू झाला. केंद्र सरकारने लोकसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारीनुसार, पाच वर्षांतच ४५ आत्महत्या नोंदल्या गेल्या असून, त्यापैकी २८ विद्यार्थी एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील आहेत..आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि एसएसी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात कार्य करणारे धीरज सिंह यांना मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारींवरून त्यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार, २००६-१५ मधील ५१ मृत्यूंच्या तुलनेत २०१६-सप्टेंबर २०२६ मध्ये ही संख्या १२०वर पोहोचली असून, १३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शैक्षणिक दबाव, परीक्षा आणि वसतिगृहातील वातावरण आदी कारणे असल्याचेही समोर आली आहेत. आत्महत्यांत सर्वाधिक एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील बीटेक आणि पीएचडीचे विद्यार्थी आहेत..Sachin Vaze: सचिन वाझेंची ५ वर्षांनी जामिनावर सुटका; ५ जिल्ह्यात प्रवेश न करण्याची अट. आजपर्यंत आत्महत्या केलेल्या ७० टक्के विद्यार्थ्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवलेले आहे. दुसरीकडे सुमारे ८२ टक्के आत्महत्या आयआयटींच्या संकुल परिसरात झाल्याने याविषयी संबंधित संस्थांनी सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे..जानेवारी २००६ ते सप्टेंबर २०२६ (आत्महत्या/अनैसर्गिक मृत्यू)खडगपूर - २९मद्रास - २६कानपूर - २१दिल्ली - १७मुंबई - १४गुवाहाटी - १४हैदराबाद - ९रुरकी - ८पाटणा - ७वाराणसी - ६भुवनेश्वर - ५आयएसएम धनबाद - ४गांधीनगर - ३रोपड - २मंडी - १जोधपूर - १तिरुपती - १धारवाड - १गोवा - १इंदूर - १एकूण - १७१.Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.