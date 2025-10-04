महाराष्ट्र बातम्या

Shakti Cyclone: चक्रीवादळ ‘शक्ती’चा तडाखा बसणार! नेमकं काय आहे हे आणि किती घातक असेल? याचं नाव कुणी ठेवलं? वाचा...

IMD Alert: हवामान विभागाने शक्ती चक्रीवादळाचा इशारा दिला आहे. मात्र चक्रीवादळ शक्ती म्हणजे काय? चक्रीवादळ 'शक्ती हे नाव कोणी आणि कसे दिले? याबाबत जाणून घ्या.
Shakti Cyclone

Shakti Cyclone

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मराठवाडा, सोलापूर, जालना, जळगाव अशा कित्येक विभागात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे समोर आले. बळीराजा या आर्थिक संकटातून बाहेर पडत असताना हवामान विभागाने पुन्हा धोक्याचा इशारा दिला आहे.

