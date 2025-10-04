Shakti Cyclone: चक्रीवादळ ‘शक्ती’चा तडाखा बसणार! नेमकं काय आहे हे आणि किती घातक असेल? याचं नाव कुणी ठेवलं? वाचा...

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मराठवाडा, सोलापूर, जालना, जळगाव अशा कित्येक विभागात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे समोर आले. बळीराजा या आर्थिक संकटातून बाहेर पडत असताना हवामान विभागाने पुन्हा धोक्याचा इशारा दिला आहे. .अरबी समुद्रात एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे. भारतातील हवामान पुन्हा बिघडणार असून भारतवासियांवर आता चक्रीवादळाचे संकट घोंघावणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. 'शक्ती चक्रीवादळ' असे या चक्रीवादळाला नाव देण्यात आले असून अरबी समुद्रात हे चक्रीवादळ वेगाने पुढे सरकत आहे. यामुळे ३ ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत चक्रीवादळ रौद्र रुप धारण करण्याची शक्यता आहे. तसेच यामुळे अनेक भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. चक्रीवादळ 'शक्ती' हे २०२५ चे पहिले चक्रीवादळ ईशान्य अरबी समुद्रात तयार झाले आहे. मात्र चक्रीवादळ शक्ती म्हणजे काय? त्याचा वेग किती असेल? त्याचबरोबर चक्रीवादळ 'शक्ती हे नाव कोणी आणि कसे दिले? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या..भारतात पहिला घटस्फोट कुणी आणि कधी घेतला? एका मराठी महिलेनं पुढाकार घेतला अन्....हवामान विभागाचा अलर्टया हंगामातील पहिले चक्रीवादळ 'शक्ती' अरबी समुद्रात तीव्र झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुंबईसह महाराष्ट्राच्या किनारी भागात गंभीर हवामान परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच ४ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान उत्तर महाराष्ट्र किनाऱ्यावर ४५-५५ किमी प्रतितास वेगाने आणि ६५ किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर मच्छिमारांनाही समुद्रात जाऊ नये असा सल्ला देण्यात आला आहे..शक्ती चक्रीवादळ सध्या कुठे आहे?हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ईशान्य अरबी समुद्रावरील 'शक्ती' चक्रीवादळ गेल्या ६ तासांमध्ये वेगाने पश्चिमेकडे सरकले आहे. त्यामुळे त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे. हे वादळ शनिवारी (ता. ४ ऑक्टोबर) सकाळी ८ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास वायव्य (Northwest) आणि ईशान्य (Northeast) अरबी समुद्रावर 22.0N अक्षांश आणि 64.5E रेखांशाजवळ केंद्रित होते. त्यानंतर रविवार (ता. ५ ऑक्टोबर) रोजी वायव्य आणि पश्चिम-मध्य अरबी समुद्रात पोहोचेल. सोमवारी सकाळपासून (६ ऑक्टोबर) ते पुन्हा वळून पूर्व-ईशान्य दिशेने जाईल आणि हळूहळू कमकुवत होईल. तर मंगळवार (७ ऑक्टोबर) संध्याकाळपर्यंत चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊन ते खोल दाब क्षेत्रात रूपांतरित होईल..शक्ती चक्रीवादळाचा परिणाम कुठे होणार?हवामान विभागाने चक्रीवादळाचा इशारा दिला असला तरीही हे चक्रीवादळ भारतात जमिनीवर आदळणार नसल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र याचा परिणाम गुजरात आणि महाराष्ट्रात होणार असल्यामुळे किनारपट्टीजवळ राहणाऱ्या लोकांना अधिक सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच ५ ऑक्टोबरपर्यंत गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र आणि पाकिस्तानच्या किनाऱ्यांवर आणि आसपासच्या भागात जोरदार ते खूप उंच लाटा येण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..Thane Traffic: कल्याण शिळ महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवा; माजी आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.चक्रीवादळाचे नाव कोणी दिले?हवामान विभागाने शक्ती चक्रीवादळाचा इशारा दिला आहे. मात्र यावेळी अनेकांना चक्रीवादळाचे नाव कोणी दिले? असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर म्हणजे श्रीलंका. 'शक्ती चक्रीवादळ' हे नाव जागतिक हवामान संघटना (WMO) आणि आशिया आणि पॅसिफिक आर्थिक आणि सामाजिक आयोग (ESCAP) द्वारे व्यवस्थापित केलेल्या प्रादेशिक नामकरण प्रणालीचा भाग आहे. २०२० मध्ये सुरू केलेल्या १६९ नावांच्या यादीतून बांगलादेश, भारत, मालदीव, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि थायलंड या आठ देशांनी चक्रीवादळाची नावे सादर केली आहेत. चक्रीवादळाची कमाल तीव्रता ६५ किमी/तास किंवा त्याहून अधिक असते, अशा चक्रीवादळांना नावे दिली जातात. 'शक्ती' चक्रीवादळ हे देखील याच यादीतील पहिले नाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.