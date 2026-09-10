Maharashtra Rain: ३ दिवस धो-धो कोसळणार! पावसाबद्दल मोठी अपडेट, राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

मुंबई : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर ओसरत असताना आता पुन्हा मान्सून सक्रिय झाला आहे. मुंबईतील उपनगरात काही भागात पावसाचा सरी कोसळत असून राज्यातील विविध भागात पावसाने हजेरी लावली आहे. यामुळे मागील काही दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. अशातच राज्यातील विविध विभागांमध्ये पावसाचा जोर आता वाढण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाने पावसाबाबत नवा अंदाज जारी केला आहे. त्यानुसार, पुढील तीन दिवस महाराष्ट्रातील विविध भागात मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ११ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?हवामान विभागाकडून ११ सप्टेंबर रोजी नाशिक घाट परिसर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जाहीर केला आहे. या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस आणि काही ठिकाणी वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..तर १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Accident: नवी मुंबईत साखळी अपघात! भरधाव कारच्या धडकेनंतर दुसऱ्या गाडीने रिक्षाचालकाला चिरडलं; ३ जण जखमी, २१ वर्षीय तरुणाला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.