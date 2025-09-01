Rain Alert : घाटमाथ्यापासून विदर्भापर्यंत मुसळधार पाऊस धडकणार; 'या' 17 जिल्ह्यांत यलो अलर्ट; आजचा दिवस ठरणार धोकादायक?

Maharashtra Rain Alert : भारतीय हवामान विभागाच्या कुलाबा वेधशाळेने दिलेल्या अंदाजानुसार, आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट (IMD Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे. या यादीत रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाटमाथा, सातारा घाट, कोल्हापूर घाट, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या भागांचा समावेश आहे..हवामान खात्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, अनावश्यक प्रवास टाळावा असे सूचित केले आहे. विशेषतः घाटमाथा व डोंगराळ भागांत भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेऊन सावधानता बाळगण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे..प्रशासनाकडून संबंधित जिल्ह्यातील यंत्रणांना उच्चस्तरीय सतर्कतेवर ठेवण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथक (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद पथक (SDRF) यांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात नदी-नाले ओसंडून वाहण्याची शक्यता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदल आणि अरबी समुद्रातील कमी दाबाचा पट्टा यामुळे राज्याच्या विविध भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यामुळे शेतीला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली तरी, जनजीवनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो..दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, बचाव पथके आणि आरोग्य विभाग यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, नागरिकांना हवामान खात्याच्या अधिकृत सूचना नियमित तपासून योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.