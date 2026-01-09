महत्त्वाची बातमी! महापालिका निवडणुकीचा प्रचार मंगळवारी सायंकाळी ५.३० वाजता थांबणार; उमेदवारांचे पदयात्रा, घरोघरी भेटींवर भर, सोशल मिडियाचा वापर, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात असून उमेदवार पदयात्रा, होम टू होम प्रचारावर भर देत आहेत. प्रत्येक उमेदवारांनी लावलेल्या रिक्षा गल्लीगल्लीत प्रचार करीत आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा १३ जानेवारीला सायंकाळी साडेपाच वाजता थंडावणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार प्रचारासाठी उमेदवारांकडे आता चार दिवस आहेत.
सोलापूर महापालिकेच्या १०२ नगरसेवकांसाठी तब्बल साडेपाचशे उमेदवार मैदानात आहेत. भाजपने ७५ हून अधिक जागा निवडून येतील, असा दावा केला आहे. तर युतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने देखील ‘महापौर आमचाच’ असा विश्वास व्यक्त केला आहे. काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, माकप, मनसे या सर्वांची महाविकास आघाडीदेखील एकत्रितपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे.
सध्या कोणाच्या पदयात्रेत गर्दी जास्त, कॉर्नर बैठका, सभांमध्ये किती लोक येतात, यावर सर्व पक्षाचे पदाधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. प्रचार आता रंगात आला असून प्रचाराला चार दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. शेवटच्या दोन दिवसांत मतदारांना विविध प्रलोभने, वस्तू, पैशांचे वाटप होऊ शकते. काही ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी १२ ते १७ जानेवारीपर्यंत बंदोबस्ताचे तगडे नियोजन केले आहे.
१३ व १४ जानेवारीला पोलिस अन् भरारी पथकांची गस्त
मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाच वाजता प्रचार संपणार आहे. त्यानंतर १५ जानेवारीला सकाळी मतदानाला सुरवात होईल. तत्पूर्वी, १३ व १४ जानेवारीच्या दिवस-रात्री तब्बल ४८ तास निवडणूक आयोगाची भरारी पथके शहरभर फिरणार आहेत. याशिवाय पोलिसांचीही रात्रगस्त प्रभावीपणे असणार आहे. शेवटच्या ४८ तासांत भरारी पथकांचे व पोलिसांचे विशेष लक्ष उमेदवारांची घरे, संपर्क कार्यालयांवर असणार आहे. सध्या गुप्तवार्ता विभाग, गुन्हे शाखा, पोलिस ठाण्यांची पथके, गुन्हे प्रकटीकरण पथके शहरभर गस्त घालत आहेत.
निवडणुकीसंदर्भात ठळक...
प्रचार थंडावणार : १३ जानेवारी (सायंकाळी ५.३०)
मतदान : १५ जानेवारी (सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०)
मतमोजणी : १६ जानेवारी
