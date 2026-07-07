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Teachers Protest: महाराष्ट्रातील शिक्षक आक्रमक! ९ जुलैला शाळा बंद ठेवणार; आझाद मैदानावर शिक्षकांचे आंदोलन, कारण काय?

Maharashtra Teachers News: बीएलओ ड्युटी आणि टीईटी नियमांच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याची आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
Maharashtra Teacher protest

Maharashtra Teacher protest

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रातील विविध शिक्षक संघटनांनी मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेअंतर्गत शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) पदावरून पूर्णपणे मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, शिक्षकांचा शैक्षणिकेतर कामांमध्ये सततचा सहभाग त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम करत आहे. हा मुद्दा मांडण्यासाठी त्यांनी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा आणि ९ जुलै रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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