सोलापूर महापालिकेत नगरसेवक 102 अन् महाविकास आघाडीतील ‘या’ 6 पक्षांनी मागितल्या 154 जागा; वंचित बहुजन आघाडी प्रतीक्षेतच; MIM ‘या’ १० प्रभागात स्वबळावर, वाचा...

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली, पण महाविकास आघाडीचे जागा वाटप अंतिम झाले नाही. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १०२ पैकी ३५ जागांची मागणी केली आहे. काँग्रेसने ६० आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने ४० जागा मागितल्याने इतरमित्र पक्षांना किती जागा सोडायच्या, यावर महाविकास आघाडीची चर्चा सुरु आहे.
भाजपने त्यांच्या उमेदवारांची यादी अंतिम केली आहे, पण नावे जाहीर केली नाहीत. दुसरीकडे भाजपमधील नाराजांवर त्यांच्या मित्रपक्षांचा डोळा आहे. महायुतीतील तीनही पक्षातील बंडखोरीचा सर्वाधिक लाभ आपल्याला होईल, या आशेने मविआचे जागावाटप निश्चित होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाने एक पाऊल मागे सरकण्याचीही तयारी ठेवली आहे. अशीच तयारी अन्य पक्षांची आहे.
सर्व पक्षांनी पहिल्या बैठकीत जागांची मागणी केली, पण आता कोणत्या जागांवर कोणाची ताकद अधिक, याचा अंदाज घेतला जात आहे. आघाडी केल्याशिवाय महायुतीला यशस्वी टक्कर देणे शक्य नसल्याचे आघाडीतील सर्व पक्षांना जाणीव आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी एक पाऊल मागे घेण्याची भूमिका ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांत जागा वाटप अंतिम होईल, असे सर्व पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आघाडीतील जागांची मागणी
काँग्रेस : ६०
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे : ४०
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार : ३५
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना : ०५
माकप : १२
समाजवादी पार्टी : ०२
राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर ठाम
भाजपने स्वबळाची तयारी केल्यावर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने १०२ जागांसाठी इच्छुकांच्या आज (सोमवारी) मुलाखती घेतल्या. ४६५ जण इच्छुक असल्याचे पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तरीपण, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी युतीचा निर्णय घेतला तर आमची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तूर्तास, स्वबळाची तयार केल्याचेही ते म्हणाले.
‘एमआयएम’ १० प्रभागात स्वबळावर लढणार
सोलापूर : शहरातील प्रभाग एक, दोन, सहा, आठ, १४, १६, १८, २०, २१ व २२ अशा एकूण दहा प्रभागांमध्ये ‘एमआयएम’ स्वबळावर निवडणूक लढणार आहे. शहराध्यक्ष शौकत पठाण यांनी त्यादृष्टीने तयारी सुरु केली आहे. महापालिकेच्या १०२ पैकी ५० जागा लढण्याची तयारी एमआयएमने केली आहे. ‘एमआयएम’कडून निवडणूक लढण्यास १०५ उमेदवार इच्छुक असल्याचेही सांगण्यात आले. ‘एमआयएम’चे माजी खासदार इम्तियाज जलिल हे २५ डिसेंबर रोजी सोलापुरात येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडतील आणि त्याच दिवशी उमेदवारांना एबी फॉर्म देखील दिले जाणार आहेत. काही मोजके प्रभाग वगळता काँग्रेससमवेत जुळवून घेता येईल का, याची चाचपणी ‘एमआयएम’च्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. मात्र, काँग्रेसने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने ‘एमआयएम’ आता १० प्रभागांमध्ये स्वतंत्र लढणार आहे.
