राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळुंके हे अडचणीत सापडले आहेत. आमदार प्रकाश सोळुंके यांच्या संस्थांमध्ये कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करणारे भाजप नेते अशोक शेजुळ यांच्यावर तीन दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता. या हल्ला प्रकरणी त्यांच्यासह पत्नी व इतरांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (In the case of Ashok Shejul attack case has been registered against NCP MLA Prakash Solunke )

अशोक शेजुळ यांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. या फिर्यादीनुसार आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके, त्यांच्या पत्नी मंगला सोळंके आणि उद्योजक रामेश्वर टवाणी यांच्यासह चार ते पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

भाजपा नेते अशोकराव शेजुळ यांच्यावर माजलगाव शहरातील शाहूनगर येथे ते दुचाकीवरुन जात असताना मोटरसायकलवरून पाठीमागून आलेल्या पाच ते सहा अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर रॉडच्या व धारधार शस्त्राच्या साह्याने हल्ला चढवला.

यामध्ये त्यांच्या हातापायावर जबर मार लागला असून एक पाय मोडला आहे. त्यांच्या डोक्यावर देखील जबर मार लागला आहे. सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान हल्ला आमदार प्रकाश सोळुंके यांनीच घडवून आणल्याचा आरोप अशोक शेजुळ यांनी केला. या प्रकरणी त्यांनी तक्रार दाखलदेखील केली.

दरम्यान, सोळुंके यांच्यासह पत्नी व इतरांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार या हल्ला प्रकरणी आमदार प्रकाश सोळुंके यांच्यासह पत्नी मंगला सोळुंके, व्यापारी रामेश्वर टवानी व इतर चार ते पाच जणांवर माजलगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.