Cough Syrup Death Case : विषारी कफ सिरपमुळे देशभरात १५ चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात नागपूरच्या रुग्णालयात झालेल्या १८ महिन्यांच्या मुलीचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रशासन खळबळून जागं झालं आहे. यासंदर्भात अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. अशातच आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय सिरप प्रवर्गातील औषधी देऊ नये, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामु्ळे अशा औषधांसाठी आता डॉक्टरांचा प्रिस्क्रिप्शन लागणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सर्व किरकोळ औषधी विक्रेत्यांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील बालकांच्या झालेल्या मृत्यूनंतर हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. बाल रुग्णांसाठी 'सिरप' प्रवर्गातील औषधे डॉक्टरांच्या चिट्ठीशिवाय विक्री केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही अन्न व औषध विभागाकडून देण्यात आला आहे. .Cough Syrup Alert : पुण्यात 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपचे वितरण नाही; नागरिकांनी काळजी करू नये, एफडीए.औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम 1945 अंतर्गत अनुसूची एच,अनुसूची एच-1 आणि अनुसूची एक्स या औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन करु नये असे निर्देश आहेत. हाच नियम आता सिरप प्रवर्गातील औषधांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कफ सिरप प्रर्वगातील कोणताही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाही. .दरम्यान, कप सिरपमुळे देशभरात आतापर्यंत १५ चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला आहे. या विषारी कफ सिरपमुळे चिमुकल्यांची किडनी निकामी होऊन मेंदूवर सूज येते आहेत. या कफ सिरपमध्ये घातक डायइथिलीन ग्लायकॉल (DEG) सापडल्याचे उघड समोर आलं आहे. या चिमुकल्यांपैकी बहुतेक मृत्यू मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा परिसरात झाले आहेत. .Cough Syrup Ban : कफ सिरपवर केंद्राची बंदी; २ वर्षांखालील मुलांना औषध न देण्याचे कठोर निर्देश.या मृत्यूंनंतर सिरप आणि निर्माता कंपनीवरील सर्व उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. दोषी डॉक्टर आणि निर्माता कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. तर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कडक कारवाई सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.