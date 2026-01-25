Latest Marathi news Live Update: सलग सुट्ट्यांमुळे पंढरपुरात भाविकांची मोठी गर्दी

महाराष्ट्र बातम्या

पंढरपुरात भाविकांची मोठी गर्दी

सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमुळे पंढरपुरात विठ्ठल रूक्मिणी दर्शनासाठी मोठी गर्दी झाली आहे. सुमारे दोन लाख भाविक पंढरपुरात आले आहेत. विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूर रोडवरील पत्रशेड पर्यंत गेली आहे. दर्शनासाठी पाच तासांचा अवधी लागत आहे. शनिवार, रविवार आणि उद्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाची सलग सुट्टी आल्याने पंढरपुरात गर्दी वाढली आहे. पंढरपुरातील सर्व मठ धर्मशाळा भाविकांनी भरून गेली आहेत. दरम्यान मंदीर परिसरात फेरीवाल्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून दुकाने थटाल्याने भाविकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

