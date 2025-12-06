महाराष्ट्र बातम्या

Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?

Indian Railway Special Train: इंडिगो विमानांच्या रद्दीकरणामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. यामुळे भारतीय रेल्वेने दिलासादायक बातमी दिली आहे.
मुंबई : चेक इन प्रणालीमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे मागील ४ ते ५ दिवसांपासून इंडिगोच्या विमानसेवेत मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केली असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. मात्र अशातच भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे.

