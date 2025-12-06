Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?

मुंबई : चेक इन प्रणालीमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे मागील ४ ते ५ दिवसांपासून इंडिगोच्या विमानसेवेत मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केली असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. मात्र अशातच भारतीय रेल्वेने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे..इंडिगो विमानांच्या रद्दीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, अचानक झालेल्या प्रवास गोंधळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने पुढाकार घेतला आहे. पश्चिम रेल्वेने (WR) महत्त्वाच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या सोडण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये अतिरिक्त एसी चेअर कार कोच जोडल्या आहेत. तर मध्य रेल्वेने (CR) सात विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. यामुळे प्रवाशांना चांगलाच फायदा होणार आहे..Thane Traffic: ठाणे घोडबंदर मार्ग २४ तास बंद, कधी अन् का? जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.पश्चिम रेल्वेचे वेळापत्रकपश्चिम रेल्वेवर ६ ते १० डिसेंबर दरम्यान विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत एकूण ३७ गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ट्रेन क्रमांक १२९५१ (मुंबई-नवी दिल्ली) आणि ट्रेन क्रमांक १२९५७ (साबरमती-नवी दिल्ली) मध्ये अतिरिक्त कोच जोडण्यात आले आहेत. हे कोच त्यांच्या जोडीदार गाड्या, १२९५२ आणि १२९५८ द्वारे संबंधित तारखांना परत येतील जेणेकरून सुरळीत प्रवास आणि सतत उपलब्धता सुनिश्चित होईल..मध्य रेल्वेइंडिगोच्या देशभरातील रद्दीकरणांमुळे प्रवासात व्यत्यय येत असल्याने, अडकलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी मध्य रेल्वे ७ ट्रेन ऑन डिमांड सेवा चालवणार आहे. या विशेष सेवा मुंबई आणि पुण्यातील उच्च मागणी असलेल्या आणि लांब पल्ल्याच्या मार्गांना लागू होतात, जे प्रमुख महानगरे आणि महत्त्वाच्या जंक्शनना जोडतात..घोषित केलेल्या गाड्यासीएसएमटी-नागपूर, सीएसएमटी-निजामुद्दीन, सीएसएमटी-हावडा, पुणे-बेंगळुरू, सीएसएमटी-वाराणसी-लखनऊ, नागपूर-पुणे आणि सीएसएमटी-मडगाव. .Thane News: कल्याणमधील शाळा सलग 3 दिवसांपासून बंद; विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान.दरम्यान, प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी आणि विमान वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे लोक अडकून पडू नयेत याची खात्री करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने हा निर्णय घेतला असल्याचे, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.