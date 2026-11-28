Pune: डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील खगोल प्रेमींना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) पाहण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे. तुम्ही जर पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि नाशिक या पट्ट्यात वास्तव्याला असाल तर १ ते ४ डिसेंबरदरम्यान तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचे दर्शन होणार आहे. विशेष म्हणजे, हे अंतराळ स्थानक पाहण्यासाठी दुर्बिणीचीही गरज भासणार नाही. आकाश निरभ्र असेल तर साध्या डोळ्यांनीही ते पाहता येणार आहे..आकाशात दिसेल पांढरा ठिपका?आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (International Space Station) हे पृथ्वीभोवती फिरणारे मानवनिर्मित संशोधन केंद्र आहे. येथे विविध देशांतील अंतराळवीर वैज्ञानिक प्रयोग आणि संशोधन करतात. हे स्थानक पृथ्वीपासून सुमारे ४०० किलोमीटर उंचीवरून ताशी सुमारे २८ हजार किलोमीटर वेगाने प्रवास करते..हे पवारांचं जंतरमंतर...! राज ठाकरेंनी तीन वर्षांपूर्वीची पोस्ट काढत डिवचलं, नेमकं काय म्हटलं?.आकाशात दिसताना ते एखाद्या चमकदार पांढऱ्या ठिपक्यासारखे भासते. विमानाप्रमाणे त्याचे दिवे लुकलुकत नाहीत. ते काही मिनिटांत आकाशातून वेगाने पुढे सरकताना दिसते. सूर्यप्रकाश परावर्तित झाल्यामुळे अंधारलेल्या आकाशात ते स्पष्ट दिसू शकते..NASAचे अॅप सांगणार अचूक वेळअंतराळ स्थानक पाहण्यासाठी मोबाईलमध्ये NASAचे अधिकृत ‘Spot the Station’ अॅप डाउनलोड करा. त्यामध्ये आपल्या शहराचे नाव टाकल्यानंतर स्थानक कोणत्या दिवशी, किती वाजता आणि कोणत्या दिशेला दिसेल, याची माहिती मिळते. दर्शनाचा कालावधी आणि आकाशात ते किती उंचीपर्यंत दिसेल, हेही अॅप सांगते..Delimitation Bill Support : डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयानंतर शरद पवार गटात पहिला राजीनामा! सोशल मीडिया प्रदेश सरचिटणीस रामेश्वर खामकर यांनी सोडले पद.पुण्यासाठी उपलब्ध कक्षीय अंदाजानुसार १ डिसेंबरला संध्याकाळी सुमारे ६.३८ वाजता, २ डिसेंबरला ७.२५ वाजता आणि ३ डिसेंबरला ६.३७ वाजता दर्शनाची संधी आहे. ४ डिसेंबरला सुमारे ७.२८ वाजता कमी कालावधीसाठी ते दिसण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या वेळा बदलू शकतात. .त्यामुळे प्रत्यक्ष दर्शनापूर्वी अॅपवरील ताजी माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. आकाश निरभ्र असेल, तर ही अवकाशातील अद्भुत घटना प्रत्यक्ष पाहण्याचा अनुभव नक्कीच वेगळा ठरणार आहे.