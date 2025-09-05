Who Is IPS Anjali Krishna : अजित पवारांना नडणाऱ्या आयपीएस अंजली कृष्णा कोण? मुरुम उत्खननाविरोधातील कारवाईमुळे चर्चेत

Viral video shows IPS officer Anjali Krishna refusing Ajit Pawar’s orders to stop action against illegal mining : सोलापूरच्या महिला पोलीस उपअधीक्षक अंजली कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील संभाषणाचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओ अजित पवार महिला अधिकाऱ्याला अवैध मुरुमचे उत्खननाविरोधातील कारवाई थांबवण्याचे आदेश देताना दिसत आहेत. मात्र, अंजली कृष्णा यांनी माझ्या फोनवर कॉल करा, असं स्पष्टपणे सांगितलं. अंजली कृष्णा यांच्या या भूमिकेची सोशल मीडियवर चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे अंजली कृष्णा नेमका कोण? असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे. .कोण आहेत IPS अंजली कृष्णा?अंजली कृष्णा या मूळच्या केरळच्या त्रिवेंद्रममधील आहेत. त्या आयपीएस अधिकारी असून त्यांनी 2023 मध्ये यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. सुरुवातीला त्यांनी त्रिवेंद्रममध्ये पोलीस अधिकक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. आता त्या महाराष्ट्रात सोलापूर ग्रामीण पोलिसांत कार्यरत आहेत. त्यांनी पंढरपूरमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणूनही काम केलं आहे..Ajit Pawar : करमाळ्याच्या पोलिस उपअधिक्षक अंजली कृष्णांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ओळखलंच नाही; दादांचा संताप, VIDEO VIRAL.अंजली कृष्णा या अतिशय कडक शिस्तीच्या अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी करमाळ्यात अवैध व्यवसायाविरोधात कारवाईचा धडाका लावला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अवैध मुरूम उपसा सुरू असताना माढा तालुक्यातील कुर्डू येथे कारवाई केली. याच कारवाईसंदर्भात अजित पवारांशी बोलतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला..नेमकं प्रकरण काय?संबंधित घटना ही दोन-तीन दिवसांपूर्वीची आहे. यावेळी माढा तालुक्याच्या कुर्डू गावात अवैध उत्खननची तक्रार मिळाली होती.त्या तक्रारीनंतर डीएसपी अंजली कृष्णा यांनी घटनास्थळी दाखल होत अवैध मुरुमचे उत्खनना विरोधात कारवाई केली होती. त्यामुळे अवैधचे उत्खनन करणाऱ्यांनी आक्रमक होत थेट अजित पवारांना फोन केला होता. तसेच ही कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती..Ajit Pawar : मराठा आरक्षणावर विरोधक गपगार; सर्व काही सुरळीत होण्याची ग्वाही.अजित पवारांना फोन केल्यानंतर कार्यकर्त्याने डीएसपी अंजली कृष्णा यांना फोन दिला. त्यानंतर अजित पवार यांनी अंजली कृष्णा यांना कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते. पण अंजली कृष्णा यांनी हीच बाब आपण आपल्या फोनवर कॉल करुन सांगितलं. त्यावर अजित पवार चांगलेच संतापले. त्यांनी आपण उपमुख्यमंत्री बोलत असल्याचं पुन्हा सांगितलं. मात्र, कृष्णा या त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. त्यावर अजित पवारांनी तुमच्यावर कारवाई करू अशी धमकी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.