मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी इथं जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात घडलेल्या दरड दुर्घटनेत संपूर्ण गावचं मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं होतं. यामध्ये २७ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले.

पण अशाच दरड कोसळण्याच्या अनेक घटना या भागात घडू शकतात, त्यामुळं रायगड जिल्ह्याला हायअलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारनं बुधवारी विधानपरिषदेत दिली.

आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागानं तारांकित प्रश्नोत्तरात याबाबत लेखी माहिती दिली. सरकारनं म्हटलं की, इर्शाळवाडीची पुनरावृत्ती होऊ शकते अशी अनेक ठिकाणी रायगड जिल्ह्यात आहेत. यामध्ये एकूण २११ गावं अशी आहेत तिथं दरडी कोसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळं रायगड जिल्ह्याला हायअलर्टवर राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, इर्शाळवाडी दुर्घटना रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. यावेळी ज्या गावावर हा डोंगर कोसळला त्या गावातील काही तरुण मुलं गावातील शाळेच्या परिसरात गप्पा मारत बसली होती. त्यांनीच पहिल्यांदा या दुर्घटनेची माहिती दिली. ते दूर असल्यानं यातून वाचू शकले. या दुर्घटनेत आत्तापर्यंत २७ जणांचा मृत्यू झाला तर ७८ लोक बेपत्ता झाले. १२४ जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आलं.