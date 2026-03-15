Gas Crisis: इंधन संकटाची शक्यता! गॅस वितरणासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून विशेष नियम जारी; प्राधान्य कुणाला? पाहा यादी...

इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असल्याने राज्य सरकारने खबरदारीचे उपाय केले आहेत. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष नियम जारी केले आहेत. ज्यामध्ये रुग्णालये, शाळा आणि आश्रम यासारख्या अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत..राज्यातील नागरिकांमध्ये इंधनाची कमतरता आणि घबराट निर्माण होऊ नये म्हणून अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने एक काटेकोर योजना विकसित केली आहे. आता एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासाठी एक स्वतंत्र प्राधान्यक्रम स्थापित केला जाईल. ज्यामध्ये सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना प्रथम पुरवठा मिळेल. याअंतर्गत, रुग्णालये, सरकारी निवासी शाळा, मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रम शाळा आणि महाविद्यालयीन मेससाठी गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जाईल. .बारामती, राहुरीत पोटनिवडणुकीची घोषणा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तारखा केल्या जाहीर.राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तहसील पातळीवर नियंत्रण कक्ष तात्काळ स्थापन केले जातील. तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तेल कंपन्यांना गॅस बुकिंग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवेतील तांत्रिक बिघाड दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास एलपीजी वाहतूक वाहने आणि गॅस एजन्सींना पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असेल. तेल कंपन्या आणि रेशन नियंत्रकांना दररोजचा साठा आणि वितरण राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला कळवावे लागेल..तर दुसरीकडे पीएम पोषण मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत शालेय मुलांसाठी अन्न तयार करताना महाराष्ट्रात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती आहे. याबाबत, राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना पत्र लिहून योजनेसाठी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याची विनंती केली आहे..BajiPrabhu Deshpande Descendants : बाजीप्रभू देशपांडे यांचे वंशज कोण? आता कुठे आहेत अन् काय करतात? पाहा वीरांचा वारसा.अहवालानुसार, संचालनालयाने म्हटले आहे की राज्यात मध्यान्ह भोजन तयार करण्यात गुंतलेल्या अनेक स्वयं-मदत गटांनी त्यांचा गॅस सिलिंडर पुरवठा खंडित केल्याचे नोंदवले आहे. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना दररोज जेवण पुरवणाऱ्या पंतप्रधान पोषण योजनेच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.