J Dey case : पत्रकार जे. डे हत्याकांड: मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आरोपींचा जामीन फेटाळला

चारही आरोपींवर हत्येत वापरलेली शस्त्रे आणि वाहन पुरवल्याचे तसेच कटात सहभागी असल्याचे आरोप आहेत.११ जून २०११ रोजी मुंबईतील पवई येथे पत्रकार जे. डे यांची गोळ्या घालून हत्या झाली होती.छोटा राजनने जे. डे यांनी 'चिंधी' म्हणाल्यामुळे सूड म्हणून हत्येचा आदेश दिल्याचे तपासात उघड झाले..पत्रकार जे. डे हत्याकांडातील दोषींना जामीन देण्यास आणि शिक्षा स्थगित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की परिस्थितीमुळे दिलासा मिळत नाही. दोषी निलेश शेडगे, सचिन गायकवाड, अभिजीत शिंदे आणि मंगेश आगवणे यांना २०१८ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती..सोमवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्रकार जे. डे हत्याकांडातील दोषींची शिक्षा स्थगित करण्यास आणि जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही कारणे दिली आहेत. या परिस्थितीत, शिक्षा स्थगित करणे आणि जामीन मंजूर करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही.".सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध नाही, परंतु याचा अर्थ असा की उच्च न्यायालय त्यांच्या अपीलांवर अंतिम सुनावणी आणि निर्णय घेईपर्यंत दोषींना तुरुंगातच राहावे लागेल.मे २०१८ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या दोषी नीलेश शेडगे उर्फ बबलू, सचिन गायकवाड, अभिजीत शिंदे आणि मंगेश आगवणे उर्फ मंग्या यांनी दाखल केलेल्या चार याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. शेडगे आणि शिंदे यांच्यावर हत्येत वापरलेले शस्त्र खरेदी करण्यासाठी नैनितालला गेल्याचा आरोप आहे. गायकवाड यांच्यावर डे यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा आणि गोळीबारासाठी मोटारसायकल पुरवण्याचा आरोप आहे, तर आगवणे यांच्यावर गोळीबार करणारा सतीश कालिया यांच्यासोबत असल्याचा आरोप आहे..मुंबई हायकोर्ट सुट्टीवर आहे का? राज ठाकरेंवर याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल.२०११ मध्ये खून कायद्याने चारही दोषींना शस्त्रे आणि दुचाकी पुरवल्याच्या आणि पत्रकाराच्या हत्येत त्यांचा सहभाग असल्याच्या अनेक गुन्ह्यांवर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. ११ जून २०११ रोजी मुंबईतील पवई येथे एका दैनिक वृत्तपत्राचे ५६ वर्षीय संपादक जे. डे यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. २०१५ मध्ये इंडोनेशियातील बाली विमानतळावर अटक झाल्यानंतर राजनला भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले तेव्हापासून जे. डे प्रकरण हा पहिलाच होता ज्यामध्ये राजनला दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली..जे. डे यांनी "खालसा: अॅन ए-टू-झेड गाइड टू द अंडरवर्ल्ड" आणि "झिरो डायल: द डेंजरस वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मर्स" ही पुस्तके लिहिली होती. ते "चिंधी: रॅग्स टू रिचेस" हे तिसरे पुस्तक लिहित असल्याचे वृत्त होते, ज्यामध्ये त्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनला "डॉन" ऐवजी "चिंधी" (क्षुल्लक किंवा क्षुल्लक) म्हणून चित्रित केल्याचे वृत्त होते. यामुळे राजन संतप्त झाला, ज्याने हत्येचा आदेश दिल्याची माहिती समोर आली होती. . FAQs प्र.१: जे. डे हत्याकांडातील दोषी कोण आहेत? उत्तर: नीलेश शेडगे, सचिन गायकवाड, अभिजीत शिंदे आणि मंगेश आगवणे हे चार दोषी आहेत.प्र.२: न्यायालयाने काय निर्णय दिला? उत्तर: मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषींना जामीन आणि शिक्षा स्थगित करण्यास नकार दिला.प्र.३: हत्येचा मुख्य सूत्रधार कोण होता? उत्तर: छोटा राजन हा हत्येचा सूत्रधार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.प्र.४: जे. डे कोण होते? उत्तर: जे. डे हे वरिष्ठ पत्रकार आणि "मिड-डे" वृत्तपत्राचे संपादक होते.प्र.५: हत्या का करण्यात आली होती? उत्तर: त्यांच्या आगामी पुस्तकात छोटा राजनला "चिंधी" असे संबोधल्यामुळे त्याने सूड म्हणून हत्या करवली.प्र.६: शिक्षा कधी ठोठावण्यात आली होती? उत्तर: २०१८ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.