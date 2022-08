मुंबई : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना भारताची संघराज्य पद्धत संपवायची आहे का? असा सवाल शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या ६२ व्या वर्धापनदिनी उद्धव ठाकरेंनी शिवसैनिकांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी त्यांनी भाजपवर चौफेर टीका केली. (J P Nadda want to end the federal system of India question raised by Uddhav Thackeray)

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी शिवसेनेचा पक्षप्रमुख आहे कालपर्यंत मुख्यमंत्री होतो. पुन्हा शिवसेनेची सत्ता येणारच आहे, हे येणं जाण सुरुच असतं. पण भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जे बोलले की देशात एकच पक्ष राहणार आहे आणि बाकीचे पक्ष विशेषतः शिवसेना संपत चालली आहे, तर बघू काय होतंय. त्यांनी ज्यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं आहे त्यांच्या नावामध्ये किती कुळं आहेत? हे माहिती नाही. पण त्यांच्या नावातील ५२ कुळं आली तरी ते शिवसेना नष्ट करु शकत नाहीत"

प्रादेशिक पक्ष संपवून टाकायचे ही लोकशाहीसाठी घातक पद्धत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची जी मांडणी झालेली आहे, ती संघराज्य अशी आहे. यामध्ये अनेक पक्ष एकत्र आलेले आहेत. यामध्ये इतर राज्यांप्रमाणं महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. ही सर्व घटकराज्ये एकत्र येऊन आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य अस्तित्वात आलं आहे. म्हणून आपल्या देशाला संघराज्य म्हणतात. मग नड्डांना नक्की काय म्हणायचं आहे? तुम्हाला प्रादेशिक पक्ष संपवायचे आहेत म्हणजे संघराज्य पद्धत तुम्हाला नको आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला आहे.

दरम्यान, संघराज्य नको हे तुमचं मत म्हणजे साऱ्या देशातील नागरिकांचं मत आहे का? यावर खऱ्या निवडणुका व्हायला हव्यात. आज तुम्ही गादीवर बसला आहात म्हणून म्हणाल की, हम करे सो कायदा तर हे होणार नाही. ही आझादी आणि त्याचा अमृतमहोत्सव नाही. अमृतमहोत्सवीच जर तुम्हाला देशाची लोकशाही मृतावस्थेत न्यायची असेल तर तो अमृतमहोत्सव कसला?, अशा कठोर शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर टीका केली.