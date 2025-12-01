Jag Badlanara Bapmanus : 'जग बदलणारा बापमाणूस' पुस्तकाच्या नकली प्रती बाजारात; साहित्य क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना

पनवेल (प्रतिनिधी): सुप्रसिद्ध लेखक व व्याख्याते जगदीश ओहोळ यांचे बेस्ट सेलर 'जग बदलणारा बापमाणूस' पुस्तकाच्या नकली पुस्तकांची विक्री करणाऱ्या एका पुस्तक विक्रेत्यास पनवेल खांदा कॉलनी पोलिसांनी सापळा लावून रविवारी सायंकाळी 7:30 वाजता 125 बोगस नकली पुस्तकांसह ताब्यात घेतले..याबाबत सविस्तर वृत्त असे की नवीन पनवेल येथे संविधान महोत्सव सुरू आहे. या संविधान महोत्सवामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते महादेव वाघमारे यांनी 'जग बदलणारा बापमाणूस' पुस्तक प्रत्यक्ष खरेदी केले, शंका आल्याने ते पुस्तक लेखक जगदीश ओहोळ यांना दाखविले, व ते पुस्तक नकली असल्याची खात्री पटल्यानंतर वाघमारे यांनी खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्मिता ढाकणे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सूचना व मार्गदर्शना नुसार पोलीस निरीक्षक शैलेश भद्रे टीमने रविवारी संध्याकाळी सापळा रचून नकली ग्राहक पाठवून छापा टाकला. यावेळी 125 पुस्तके नकली पुस्तके देताना विक्रेता मनमोहन मिश्रा(वय 30 वर्ष, राहणार खांदेश्वर, नवी मुंबई) यास रंगेहात पकडले व ताब्यात घेतले. यावेळी मिश्रा याने ही पुस्तके डुप्लिकेट आहेत हे मला माहित आहे, त्यांची विक्री करतोय असा जबाब दिला..लेखक जगदीश ओहोळ (वय 36, रा. पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन सदर कारवाई करण्यात आली. जगदीशब्द पब्लिकेशन पुणे, यांचेकडून हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. सदर पुस्तकाचे निमिर्ती, वितरण व प्रकाशनाचे सर्व हक्क व अधिकार लेखक व जगदीशब्द फाउंडेशन- पब्लिकेशन पुणे यांच्याकडे राखीव आहेत..कारवाईत मनमोहन मिश्रा याच्या ताब्यात असलेल्या बॉक्स ची पाहणी केली असता त्यामध्ये "जग बदलणारा बापमाणूस" या पुस्तकाची १२५ (पायरेटेड) डुप्लीकेट पुस्तके मिळून आली असून बाजारात त्याची किंमत ४३,७५०/- रुपये इतकी आहे. यावेळी पंच म्हणून प्रवीण जठार व अनिकेत भंडारे यांनी काम पाहिले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्मिता ढाकणे यांचे मार्गदर्शनप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक शैलेश भद्रे, पोलीस कॉन्स्टेबल वैभव शिंदे यांच्या टीमने ही कामगिरी केली..जगदीश ओहोळ यांनी तक्रारीनुसार, खांदा कॉलनी शहर पोलीस स्टेशन येथे भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार कलम 318, 51 व 63 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन (पायरेटेड ) डुप्लिकेट पुस्तके आणखी मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत त्या पुस्तकाची वितरण, विक्री व छपाई करणारे मूळ सूत्रधाराचा पोलीस कसुन शोध घेत आहे. याप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक शैलेश भद्रे अधिक तपास करत आहेत..लेखक जगदीश ओहोळ यांना वेगळीच भीती'जग बदलणारा बापमाणूस' या पुस्तकाच्या नकली प्रती तयार करून विकणे हे एक षडयंत्र असून यात लेखक, प्रकाशक व लाखो वाचकांची फसवणूक केली जात आहे. या पुस्तकाच्या मजकुरात भेसळ करून समाज कलह निर्माण करून दंगली भडकवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य गृह मंत्रालय विभाग, पोलीस प्रशासन व सजग वाचक समाजाने या बाबीकडे अधिक गांभीर्याने पाहून नकली पुस्तक बनवणारे, छापणारे व वितरण, विक्री करणारे सर्वांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.