Jag Badlanara Bapmanus : 'जग बदलणारा बापमाणूस' पुस्तकाच्या नकली प्रती बाजारात; साहित्य क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना

Jagdish Ohol book Piracy : लेखक जगदीश ओहोळ यांनी फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा नोंदवला.125 नकली पुस्तके जप्त करण्यात आली. लेखकाने मजकुरात फेरफार करून समाजात कलह निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत कठोर कारवाईची मागणी केली.
पनवेल (प्रतिनिधी): सुप्रसिद्ध लेखक व व्याख्याते जगदीश ओहोळ यांचे बेस्ट सेलर 'जग बदलणारा बापमाणूस' पुस्तकाच्या नकली पुस्तकांची विक्री करणाऱ्या एका पुस्तक विक्रेत्यास पनवेल खांदा कॉलनी पोलिसांनी सापळा लावून रविवारी सायंकाळी 7:30 वाजता 125 बोगस नकली पुस्तकांसह ताब्यात घेतले.

