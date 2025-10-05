Success Story : जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेली माला झाली 'महसूल सहायक', नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी मिळणार अनोखी भेट

अमरावतीच्या वझर येथील स्व.अंबादासपंत वैद्य स्मृती बालगृहात वाढलेली माला पापळकर हिच्यामुळे अनाथ मुलांनाही प्रेरणा मिळत आहे.जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेल्या मालाने आता महसूल सहायक' पदाला गवसणी घातली आहे. उद्या (सोमवारी) तिच्या नोकरीच्या पहिला दिवस असून तिला आशिर्वाद देण्यासाठी १२३ अनाथ दिव्यांगांसह पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर उपस्थित राहणार आहेत. .काही महिन्यांपूर्वी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मंत्रालयात लिपीक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. एमपीएससी परीक्षेत कठोर परिश्रम घेत अनाथ व दिव्यांग माला पापळकर हिने नेत्र दीपक यश मिळविले. आता ती नोकरीवर रुजू होणार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नोकरीचा पहिला दिवस साजरा करण्यासाठी इतक्या प्रचंड संख्येने दिव्यांग आणि त्यातही अनाथ मुलांनी आपल्या पित्यासह उपस्थित राहण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ आहे. .राज्यभरातील १० हजार ३०९ जणांना शनिवारी सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने प्रदान करण्यात आली. नागपुर मध्ये कवी सुरेश भट सभागृहात झालेल्या सोहळ्यात मालाला देखील विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदारी यांच्या हस्ते महसूल सहायक पदाचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले. यावेळी सभागृहात टाळ्यांचा अभूतपूर्व कडकडाट झाला. .Success story : संसार सांभाळून अभ्यास करत स्पर्धा परीक्षेत बाजी; माजलगाव येथील शीतल उगले महसूल सहायकपदी नियुक्त.माला ही जळगाव रेल्वे स्थानकावर बेवारस स्थितीत पोलिसांना सापडली होती. वझ्झर येथील दिवंगत अंबादास पंत वैद्य दिव्यांग बेवारस बालगृहात शंकरबाबा पापळकर यांनी तिच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारून तिचे माला अस नाव ठेवले, तिला स्वतःचे नाव दिले. मालाला लहानपणीपासूनच शिकायची खूप आवड होती. तिने डॉ. नरेंद्र भिवापूरकर अंध विद्यालय येथून दहावी आणि बारावी तसेच विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था येथून कला शाखेतील पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. यानंतर तिने स्पर्धा परीक्षा दिली. यात तिला यश मिळाले. .अथक संघर्षातून पदाला गवसणी घालण्याऱ्या मालाला मात्र शंकर बाबा आणि सहकारी अनाथ मुलांचा विसर पडलेला नाही. महिना ५० ते ६० हजारा पगार मिळत असला तरी स्वत:च्या खर्चाइतके पैसे ती ठेवणार आहे. बाकीचे पैसे ती या अनाथ मुलांसाठी देणार आहे असे तिने सांगितले. .कोण आहेत शंकरबाबा पापळकर? शंकरबाबा पापळकर हे अनाथ, दिव्यांग मुलांचा सांभाळ करतात. अमरावतीच्या वझर येथे स्व.अंबादासपंत वैद्य स्मृती बालगृह चालवतात. अलीकडेच त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री हा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मानित देखिल केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.