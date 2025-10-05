महाराष्ट्र बातम्या

Success Story : जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेली माला झाली 'महसूल सहायक', नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी मिळणार अनोखी भेट

Orphan Girl Success : जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेली अनाथ मुलगी माला पापळकर आता महसूल सहाय्यक बनली आहे.माला अमरावतीच्या वझर येथील स्व.अंबादासपंत वैद्य स्मृती बालगृहात वाढली. तिचे पुनर्वसन आणि संगोपन पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी केले.
Success Story : जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेली माला झाली 'महसूल सहायक', नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी मिळणार अनोखी भेट
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमरावतीच्या वझर येथील स्व.अंबादासपंत वैद्य स्मृती बालगृहात वाढलेली माला पापळकर हिच्यामुळे अनाथ मुलांनाही प्रेरणा मिळत आहे.जळगाव रेल्वे स्टेशनवर सापडलेल्या मालाने आता महसूल सहायक' पदाला गवसणी घातली आहे. उद्या (सोमवारी) तिच्या नोकरीच्या पहिला दिवस असून तिला आशिर्वाद देण्यासाठी १२३ अनाथ दिव्यांगांसह पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर उपस्थित राहणार आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Nagpur
Revenue Department
Officer
handicapped
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com