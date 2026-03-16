Jitendra Awhad: छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत आव्हाडांचे वादग्रस्त विधान; विधानसभेत गदारोळ

मुंबई: विधानसभेत सोमवारी धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत केलेल्या एका विधानामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. महाराजांसंदर्भात आव्हाड यांनी केलेल्या या विधानावर सत्ताधारी पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेत त्यांच्या माफीची आणि निलंबनाची जोरदार मागणी केली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने, अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर आव्हाड यांनी माफी मागितली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर विवेचन केल्यानंतर बोलताना आव्हाड म्हणाले, ''हे विधेयक राज्यघटनेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असून विशिष्ट जातीचा पगडा निर्माण करण्यासाठी आणले आहे,'' असा आरोप त्यांनी केला. चर्चेच्या ओघात त्यांनी इतिहासातील दाखले देताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसंदर्भात एक वक्तव्य केले. आव्हाडचं विधान ऐकताच सत्ताधारी बाकांवरील आमदार संतापले. .मंत्री दादा भुसे, शंभुराज देसाई यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत हे विधान कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी केली, तर तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनी इतिहासावर वाद न घालता विधेयकावर बोलण्याचे निर्देश दिले. मंत्री दादा भुसे यांनी आव्हाड यांच्यावर घणाघाती टीका केली. मंत्री नीतेश राणे, योगेश सागर यांनीही आक्रमक होत आव्हाड यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली..अध्यक्षांचा इशारा आणि दिलगिरीसभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना माफी मागण्याचे आदेश दिले. वातावरण अधिक बिघडू नये यासाठी आव्हाड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटले, ''कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता. तरीही भावना दुखावल्या असतील, तर मी माझे शब्द मागे घेतो आणि माफी मागतो'' यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आव्हाड यांना कडक इशारा दिला, की येथून पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांसह कोणत्याही महापुरुषांचा अपमान केला, तर नियम ५३ अंतर्गत निलंबनाची कारवाई केली जाईल.