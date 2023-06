Rain Update: जुलै महिन्यात पाऊस कसा असेल? हवामान खात्यानं दिली महत्वाची अपडेट

पुणे : यंदाच्या मोसमात मॉन्सून निश्चित वेळेपेक्षा थोडा उशीरानं सुरु झाला. पण जेव्हा सुरु झाला तेव्हापासून साधारण आठवडाभर पाऊस चांगलाच बरसतो आहे. यामुळं मुंबईत आणि उत्तर भारतातील काही शहरांमध्ये पूरस्थिती देखील निर्माण झाली आहे. पण आता पुढील महिन्यात अर्थात जुलैमध्ये पाऊस कसा असेल याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. (July rainfall is likely to be normal across the country says IMD)

महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण ७ जुलै रोजी मॉन्सूनच्या पावसाला सुरुवात होते. पण यंदा बिपॉरजॉय चक्रीवादळामुळं मॉन्सूनच्या स्थितीवर परिणाम होऊन तो लांबला. त्यानंतर २३ जून पासून तो राज्यभरात सक्रीय झाला.

त्यानंतर गेल्या सात दिवसात पावसानं चांगला जोर पकडला आहे. मुंबईत तर अनेक भागात पाणी साचल्याच्या घटना समोर येत आहेत. तसेच उत्तर भारतातील काही भागांमध्येही पावसानं मोठं थैमान घातलं आहे. त्यामुळं हवामान खात्यानं शेतकऱ्यांना देखील पेरणी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

पण आता जून संपून जुलै महिन्याला सुरुवात होत आहे. या महिन्यात मात्र पावसाचा जोर ओसरण्याचा अंदाज आहे. संपूर्ण देशभरात जुलै महिन्यात पाऊस सामान्य असण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. त्यानुसार या पावसाचं प्रमाणं सरासरी ९४ टक्के ते १०६ टक्के असेल. (Latest Marathi News)

मध्य भारत, दक्षिण व पूर्व भारत, ईशान्य बारत तसेच वायव्य भारताच्या काही भागात सामान्य ते सामान्यपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर वायव्य, नैऋत्य, अग्नेय तसेच दक्षिण भारतात सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.