Sushma Andhare: बीडमधल्या कुंटणखान्यावरुन सुषमा अंधारेंवर गंभीर आरोप; सगळे आरोपी 'अंधारे' कसे?

Jyoti Waghmare: साताऱ्यातल्या ड्रग्ज प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भावाचं नाव पुढे येत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी तसे आरोप करत खळबळ उडवून दिली. अंधारेंच्या आरोपांना शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी उत्तर दिलं. तसेच त्यांनी अंधारेंवर आणखी गंभीर आरोप केले..ज्योती वाघमारे म्हणाल्या की, काही लोकं कॅमेराजिवी आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर ते एकनाथ शिंदेंची बदनामी करत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना नशामुक्तीचं अभियान सुरु केलं होतं, त्यांच्यावर असे आरोप करणं चुकीचं आहे. त्या रिसॉर्टचा आणि पत्राशेडचा काहीही संबंध नाही आणि तिथे जाण्यासाठी रस्ताही नाही..वाघमारे पुढे म्हणाल्या, जागा मालकाला सोडायचं आणि रिसॉर्ट चालवायला दिलं होतं त्याला धरायचं. उपमुख्यमंत्र्यांचे भाऊ आहेत म्हणून असे आरोप केले जात आहेत. दरेगाव येथील सरपंच रणजित शिंदे यांचा या प्रकरणात संबंध निदर्शनास आलेला नाही, असं पोलिस सांगतात. आरोपींबद्दल न बोलता प्रकाश शिंदेंबद्दल बोलता? हॉटेलच्या नावावरुन मुलांचा उल्लेख करता? लहान मुलांना या चिखलफेकीमध्ये ओढता? हे चुकीचं आहे..सुषमा अंधारेंवर गंभीर आरोपज्योती वाघमारे म्हणाल्या की, तुमच्याबद्दल बोललं तर तुम्ही स्त्रीत्वावर हल्ला झाला म्हणता. चॅनेलवर आलेली बातमी दाखवते, हा एक एफआयआरचा स्क्रीनशॉर्ट आहे. बीडचा जिल्हाप्रमुख रत्नाकर शिंदे आणि आपण, याच्याबद्दलचं स्पष्टीकरण द्यावं. रत्नाकर शिंदेच्या कला केंद्रावर छापा टाकला तेव्हा त्यात मागासवर्गीय समाजातल्या अल्पवयीन मुलींना अवैध व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केलं जात होतं, हे पुढे आलेलं होतं..वाघमारे पुढे बोलल्या, त्या रत्नाकर शिंदेचा ठाकरे गटामध्ये प्रवेश कुणी केला? त्याच्यावर इतके गंभीर आरोप होऊनही तो जेव्हा बाहेर आला तेव्हा या कुंटणखाना चालवणाऱ्याला पुन्हा जिल्हाप्रमुख पद देण्यासंबंधीची शिफारस कुणी केली होती, याचं स्पष्टीकरण द्या. अंजली दमानिया यांनी एका मुलाखतीमध्ये या प्रकरणातल्या आरोपींची नावं सांगितली होती. यात अंधारे आडनावं कशी? या सगळ्या आरोपींचं अंधारे ताईंशी काय नातं आहे? या कलाकेंद्राच्या छमछमशी तुमचा संबंध काय आहे? याचं स्पष्टीकरण तुम्ही महाराष्ट्राला द्यावं. तुम्ही त्या व्यक्तीची शिफारश उद्धव ठाकरेंकडे का करता? याचं उत्तरं द्या.. असा सवाल ज्योती वाघमारे यांनी उपस्थित केला..