Kamalakar Chaskar Police Medal: चास गावच्या सुपूत्राला केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल 15 ऑगस्ट रोजी अति उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर

चास: चास गावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा, चास गावचे सुपूत्र व ठाणे ग्रामीण मध्ये पोलीस उप निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेले कमलाकर कृष्णाजी चासकर यांना केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अति उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले असून मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात आले. .ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण मध्ये कमलाकर चासकर हे १९९२ पासून कार्यरत असून सध्या मीरा भाईंदर आयुक्तालयातील उत्तन पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. त्यांनी त्यांचे आपल्या ३४ वर्षांच्यां कारकिर्दीत भाईंदर, काशिमिरा, विरार पोलिस ठाणे, स्थानिक गुन्हे शाखा येथे कार्यरत असताना खून, दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी, चेन स्नेकिंग यांसारखे गंभीर गुन्हे उघडकिस आणले आहेत. कुप्रसिद्ध झाबुवा टोळीतील आरोपी अटक करणे कामी त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती..Palkhed Dam Tricolour Lighting: तिरंग्याच्या रंगात न्हाले धरणः स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून मनमोहक तिरंगी विद्युत रोषणाई.भाईंदर हद्दीत अल्पवयीन मुलींचे बलात्कारासह खून हा गुन्हा २४ तासात उघडकीस आणून आरोपीस तात्काळ अटक केले होते, त्याचप्रमाणे पिटा ॲक्ट, किडनॅपिंग गुन्ह्यात चांगली कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या पोलीस विभागातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांना आत्तापर्यंत एकूण २६३ बक्षिसे तसेच २०१९ मध्ये मा. पोलीस महासंचालक सन्मान चिन्ह प्राप्त झालेले आहे..Viral Video: ‘तुम्हाला तर स्वातंत्र्य २३ एप्रिल २०१४ ला मिळाली ना?’; कंगनाच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांचा संताप, व्हिडिओ पाहा....त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अति उत्कृष्ट सेवा पदक जाहीर झाले असून मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्या हस्ते हे पदक कमलाकर चासकर यांना प्रदान करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.